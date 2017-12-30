наверх
30.12.201723:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Захват заложников в Харькове. Как это было

    Тема:

    Захват здания "Укрпочты" в Харькове (13)

    (обновлено: )34910
    В Украине произошел первый захват заложников с применением взрывчатки. Мужчина ворвался в отделение "Укрпочты" и, угрожая взрывом, удерживал в заложниках 11 человек.
    Захватчик здания Укрпочты в Харькове задержан, заложники освобождены

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Тревожная новость пришла из Харькова днем в предновогоднюю субботу, 30 декабря. Около 14:40 на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" мужчина захватил отделение "Укрпочты". Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.

    Территория возле места инцидента оцепили, подъехали около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко полностью перекрыли движение транспорта.

    Вскоре сообщили, что мужчина взял в заложники 11 человек — 9 взрослых и двоих детей. По словам спикера Нацполиции Ярослава Тракало, мужчина в маске зашел в отделение почты с целью ограбления.

    Читайте также: Аваков показал фото захватчика "Укрпочты" в Харькове с окровавленным лицом

    Из-за произошедшего Харьковскую полицию и управление Службы безопасности перевели в усиленный режим работы. На место направили спецподразделение полиции "КОРД".

    Народный депутат Антон Геращенко заявил: "Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружие и сдаться, вместо того чтоб перед Новым Годом получить пулю снайпера в голову". В это время с грабителем, ставшим после захвата заложников — террористом, велись переговоры. Ему предлагали сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям.

    Появилось видео из помещения с заложниками. Видео
    Видеоканал DANGERANN ! на Youtube
    Он в адеквате? Появилось видео с захватчиком "Укрпочты" в Харькове

    Непонятные требования

    Около 18:00 захватчик отпустил пятерых заложников — трех женщин и двоих детей.

    "Только что председатель СБУ доложил Президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это трое женщин и двое детей", — сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

    Медики забрали вышедших из здания "Укрпочты" к машинам "скорой".

    Несколько минутами позднее освобожденный мальчик рассказал о ситуации в помещении.

    "Он все время предлагал кофе и чай", — сказал мальчик.

    Ситуация возле захваченного здания в Харькове. Видео
    Видеоканал Украинская правда в Facebook
    Ситуация возле захваченного здания "Укрпочты" в Харькове

    Он также добавил, что захватчик грозился взорваться, если полицейские не будут его слушать. По словам ребенка, захватчик признался, что у него рак мозга. Мужчина не молод.

    Начальник полиции Харьковской области Олег Бех в телеэфире заявил, что в ходе переговоров с силовиками преступник выдвинул требования, связанные с пленниками, которых удерживают в Донбассе.

    "По его голосу мы не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", – сказал Бех, добавив, что мужчина связывается с полицией, используя телефоны заложников.

    Спецоперация — без жертв

    Блогер Анна в своем Youtube-канале под названием DANGERANN опубликовала видео из помещения почты в Харькове, где удерживали заложников.

    Ранее преступник сказал заложникам, что он местный житель из Журавлевки и у него рак мозга. Мальчик, которого освободили, рассказал, что у мужчины было какое-то устройство с жидкостью и лампочками, прикрепленное к телу.

    Захват Укрпочты в Харькове
    pravda.com.ua
    Захват здания "Укрпочты" в Харькове: первые кадры с места ЧП

    На видео видно, что действительно мужчина показывает заложникам якобы взрывчатку с лампочками и рассказывает об устройстве.

    Уже около 20:30 президент Петр Порошенко сообщил, что заложники освобождены, захватчик задержан, обошлось без жертв.

    "Всех заложников в Харькове освободили. Нападающий задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ", — написал он.

    Глава государства поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

    В полиции подтвердили освобождение заложников.

    "Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", — процитировала пресс-служба Нацполиции Украины главу ведомства Сергея Князева.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рождественская ярмарка в центре Киева
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Захват "Укрпочты" в Харькове
    Захват здания "Укрпочты" в Харькове
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие