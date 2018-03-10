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    Всемирное антидопинговое агентство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 104
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    Чучело информатора WADA Родченкова сожгли на Масленицу в Перми
    В Перми сожгли чучело Родченкова, из-за которого россияне не попали на Олимпиаду
    13:13 19.02.2018
    255
    Пермские болельщики сожгли вместо соломенной куклы Масленицы чучело Григория Родченкова с надписью "WADA". Один из них заявил, что акция - это частная инициатива.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    WADA раскритиковало снятие санкций с 28 российских спортсменов
    23:15 01.02.2018
    537
    WADA обеспокоено тем, что решение CAS отделяет группу из 28 спортсменов от другой группы из 11 атлетов, хотя они все были частью "системной допинговой программы России".
    Логотип ФИФА
    ФИФА просит WADA перепроверить допинг-пробы российских спортсменов
    04:25 22.12.2017
    451Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    В свете приближающегося чемпионата мира по футболу в России у ФИФА есть хороший аргумент в пользу того, чтобы получить приоритет на проверку допинг-проб россиян.
    Антидопинговый центр. Архивное фото
    ФИФА снова проведет проверку допинг-тестов российских футболистов - СМИ
    14:38 10.12.2017
    485
    В ФИФА сообщили, что будут продолжать добиваться доступа к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, который является информатором WADA.
    Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен
    Глава WADA предупредил РФ о более серьезных санкциях за отрицание доклада
    03:25 29.11.2017
    1013Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Международный олимпийский комитет 5 декабря должен принять решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    Кремль прокомментировал допинг-скандал вокруг России
    16:14 16.11.2017
    227Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    По словам Дмитрия Пескова, Кремль не согласен с решением WADA не восстанавливать в правах РУСАДА. В Кремле сочли решение "неприятной информацией" и "неприятной новостью".
    Вывеска на здании Российского антидопингового агентства (РУСАДА)
    Совет WADA принял решение не восстанавливать РУСАДА в правах
    05:59 16.11.2017
    236Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    После решения совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, принятого в Сеуле, РУСАДА остается в статусе несоответствующего кодексу организации.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    WADA обвинило ФСБ в манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов
    05:48 16.11.2017
    320Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор убежден, "что манипуляции шли не только на уровне РУСАДА, но и на уровне министерства спорта и ФСБ".
    Церемония Год до Олимпийских игр 2018
    СМИ узнали об угрозе отстранения России от Олимпиады
    08:33 13.11.2017
    283Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Журналист Хайо Зеппельт сообщил, что WADA не восстановит РУСАДА в правах на заседании совета учредителей организации 16 ноября. По его словам, "Россия не выполнила предъявленные ей требования".
    Допинг-контроль
    WADA получило новые данные против российских спортсменов - СМИ
    19:35 10.11.2017
    253
    По информации американских СМИ, российские власти не хотели предоставлять WADA информацию, агентство получило ее через информатора.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    В России информатора WADA Родченкова могут посадить на 10 лет
    14:10 16.10.2017
    346
    Следователь СК РФ в Мосгорсуде сообщил, что Григорий Родченков обвиняется в тяжком преступлении, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    Допинговый скандал. WADA опубликовало условия для восстановления РУСАДА
    02:38 03.08.2017
    273Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Дорожная карта Всемирного антидопингового агентства разработана и согласована с РУСАДА, Министерством спорта РФ, Олимпийским комитетом России и Независимой общественной антидопинговой комиссией.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    WADA одобрило создание Независимой организации допинг-тестирования
    20:39 18.05.2017
    72
    Сообщается, что организация будет создана и начнет работу до зимней Олимпиады 2018 года, ее финансированием будет заниматься Международный олимпийский комитет.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    Глава WADA Макларен заявил, что ему угрожали
    20:53 03.05.2017
    296
    По словам главы WADA Ричарда Макларена, он получал угрозы по электронной почте, но решил не обращать на них внимания.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    МОК и WADA не расследовали допинг ямайских спринтеров с Игр-2008 - СМИ
    17:47 02.04.2017
    197Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    ARD 2 апреля покажет новый фильм о допинге, речь в котором пойдет о перепроверке проб с Олимпийских игр. Фильм будет посвящен положительным пробам ямайских спринтеров с Игр в Пекине.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    Информатор WADA Дмитриев покинул РФ ради безопасности
    17:13 18.03.2017
    295Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Как заявил информатор Всемирного антидопингового агентства Андрей Дмитриев, "люди должны повышать свой голос, иначе в российском спорте не произойдет настоящих культурных изменений".
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    WADA рассмотрит рекомендации МОК по созданию ITA
    00:37 18.03.2017
    106Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Как отмечается, рекомендации МОК будут обсуждаться соответствующими рабочими группами, которые были созданы советом учредителей WADA, и имеют четкий круг полномочий.
    Биатлон. Архивное фото
    Решение о лишении РФ ЧМ по биатлону вступило в силу
    05:25 03.03.2017
    299Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года. После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины этого решения.
    Руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба
    Уйба: почему WADA обнаружило нарушения в Сочи только через 2-3 года
    03:25 30.12.2016
    7353Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    По словам главы Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, если у людей из WADA при такой очень мощной системе контроля во время проведения Олимпийских игр в Сочи не было ни одного объективного факта, то почему сейчас начинаются изыски.
    Боксер Александр Поветкин
    В следующем году будет "большой суд" по новому делу Поветкина - промоутер
    22:32 23.12.2016
    199
    По словам президента промоутерской компании "Мир бокса" Дмитрия Рябинского, промоутерскую компанию российского боксера Александра Поветкина ждет большой суд в следующем году.
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Чучело информатора WADA Родченкова сожгли на Масленицу в Перми
    В Перми сожгли чучело Родченкова, из-за которого россияне не попали на Олимпиаду
    13:13 19.02.2018
    255
    Пермские болельщики сожгли вместо соломенной куклы Масленицы чучело Григория Родченкова с надписью "WADA". Один из них заявил, что акция - это частная инициатива.
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