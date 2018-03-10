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    Глазго

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Пенсионеры
    Бабушки и дедушки вредят внукам - данные исследования
    17:12 15.11.2017
    772
    Ученые установили, что бабушки и дедушки закармливают внуков сладостями, ограничивают их активность и курят в присутствии детей.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    WADA намерена лишать страны возможности проведения ОИ и ЧМ - СМИ
    17:27 20.11.2016
    368Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Как сообщается, предлагаемая система санкций включает в себя штрафы для национальных антидопинговых агентств и международных федераций, если они не могут справиться с антидопинговыми проблемами.
    Мурал в Глазго
    Удивительные муралы в Глазго 
    14:42 05.11.2016
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    Новая серия настенных уличных картин была создана художниками арт-галереи "Art Pistol". Таким образом создатели попытались оживить город искусством.
    Выступление Рианны в Глазго
    Рианна станцевала провокационный тверк над головами фанатов в Глазго 
    18:53 29.06.2016
    2707
    Известная певица Рианна в сером боди и белых ботфортах на высоком каблуке станцевала тверк над поклонниками во время выступления в Глазго, Шотландия. Кадры танца смотрите в видео.
    Подрыв зданий в Глазго. Видео
    Плановый подрыв зданий в Глазго: не все дома взлетели в воздух 
    13:20 12.10.2015
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    Как отмечается, в городском районе планировали подорвать шесть сооружений, из соображений безопасности более двух тысяч жителей соседних улиц на время действа эвакуировали.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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