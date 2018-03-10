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Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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Свитолина победила на теннисном турнире в Стамбуле
21:22 30.04.2017
69
Согласно информации, в финале первая ракетка турнира Свитолина одержала победу над бельгийкой Элизе Мертенс (6-я сеяная). Встреча длилась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4.
Украинка Свитолина победила на теннисном турнире в Дубае
21:07 25.02.2017
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Как сообщается, украинская теннисистка Элина Свитолина в субботу обыграла датчанку Каролину Возняцки (10) со счетом 6:4, 6:2. Встреча длилась чуть менее полутора часов.
Погибшую в авиакастрофе футбольную команду признали победителем нацтурнира
18:38 04.12.2016
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Крушение самолета с футболистами в Колумбии
Согласно информации, Шапекоэнсе" получит призовые в размере двух миллионов долларов. Пока неизвестно, будет ли проходить официальная церемония награждения.
WADA намерена лишать страны возможности проведения ОИ и ЧМ - СМИ
17:27 20.11.2016
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Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
Как сообщается, предлагаемая система санкций включает в себя штрафы для национальных антидопинговых агентств и международных федераций, если они не могут справиться с антидопинговыми проблемами.
Украинка стала победительницей теннисного турнира в Куала-Лумпуре
20:19 06.03.2016
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Как сообщается, Элина Свитолина в трех сетах сломила сопротивление шестой ракетки турнира канадки Эжени Бушар. Призовой фонд турнира составляет почти 227 тысяч долларов.
Шарапова обыграла Пеннетту в заключительном матче группового этапа турнира WTA
15:52 29.10.2015
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Матч Красной группы, состоявшийся в четверг, завершился победой третьей ракетки турнира Шараповой над седьмой сеяной Пеннеттой со счетом 7:5, 6:1. На корте соперницы провели чуть менее полутора часов.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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