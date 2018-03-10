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    турниры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Элина Свитолина в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия
    Свитолина победила на теннисном турнире в Стамбуле
    21:22 30.04.2017
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    Согласно информации, в финале первая ракетка турнира Свитолина одержала победу над бельгийкой Элизе Мертенс (6-я сеяная). Встреча длилась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4.
    Элина Свитолина
    Украинка Свитолина победила на теннисном турнире в Дубае
    21:07 25.02.2017
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    Как сообщается, украинская теннисистка Элина Свитолина в субботу обыграла датчанку Каролину Возняцки (10) со счетом 6:4, 6:2. Встреча длилась чуть менее полутора часов.
    Футболист Хелио Хермито Зампьер Нето, выживший после авиакатастрофы в Колумбии
    Погибшую в авиакастрофе футбольную команду признали победителем нацтурнира
    18:38 04.12.2016
    232Крушение самолета с футболистами в Колумбии
    Согласно информации, Шапекоэнсе" получит призовые в размере двух миллионов долларов. Пока неизвестно, будет ли проходить официальная церемония награждения.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    WADA намерена лишать страны возможности проведения ОИ и ЧМ - СМИ
    17:27 20.11.2016
    368Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Как сообщается, предлагаемая система санкций включает в себя штрафы для национальных антидопинговых агентств и международных федераций, если они не могут справиться с антидопинговыми проблемами.
    Элина Свитолина
    Украинка стала победительницей теннисного турнира в Куала-Лумпуре
    20:19 06.03.2016
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    Как сообщается, Элина Свитолина в трех сетах сломила сопротивление шестой ракетки турнира канадки Эжени Бушар. Призовой фонд турнира составляет почти 227 тысяч долларов.
    Российская теннисистка Мария Шарапова. Архивное фото
    Шарапова обыграла Пеннетту в заключительном матче группового этапа турнира WTA
    15:52 29.10.2015
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    Матч Красной группы, состоявшийся в четверг, завершился победой третьей ракетки турнира Шараповой над седьмой сеяной Пеннеттой со счетом 7:5, 6:1. На корте соперницы провели чуть менее полутора часов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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