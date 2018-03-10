Согласно заявлению комиссии Международного олимпийского комитета, просьба направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане для группы "Спортсмены-олимпийцы из России" отклонена.
Согласно докладу Американского антидопингового агентства, Альберто Салазар злоупотреблял рецептурными препаратами и использовал в подготовке спортсменов запрещенные допинговые настои для повышения уровня тестостерона и продуктивности бегунов.
По словам главы промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского, присяжные вынесли решение против Поветкина, но это еще не решение суда. Судья может принять решение присяжных, а может и не принять.
МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых (60 пекинских и 38 лондонских) оказались положительными.
Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что ушел с пьедестала почета во время церемонии награждения сборной России после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, потому что россиянин Антон Шипулин не подал ему руки.
По информации СМИ, после перепроверки допинг-проб с Игр-2012 в организме бегуньи Антонины Кривошапки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Также Россия лишится серебра тяжелоатлетки Светланы Царукаевой, выступавшей на Играх в Лондоне в категории до 63 кг.
По словам главы Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, если у людей из WADA при такой очень мощной системе контроля во время проведения Олимпийских игр в Сочи не было ни одного объективного факта, то почему сейчас начинаются изыски.
По словам российского боксера Александра Поветкина, он не знает, откуда взялся допинг перед боем за титул временного чемпиона по версии WBC против канадца Бермейна Стиверна. Каких-то предположений у него нет.
По информации Спортивного арбитражного суда (CAS), российский боксер Миша Алоян уличен в нарушении антидопинговых правил, после того как его тест, взятый в соревновательный период 21 августа, показал положительный результат на туаминогептан.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".