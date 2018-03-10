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    допинг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 52
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    Логотип Olympic Athlete from Russia (Олимпийский спортсмен из России) на форме спортсменов олимпийцев из России
    МОК отказался пригласить 15 оправданных россиян на Олимпиаду
    06:07 05.02.2018
    814
    Согласно заявлению комиссии Международного олимпийского комитета, просьба направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане для группы "Спортсмены-олимпийцы из России" отклонена.
    Украинский теннисист Юрий Джавякян
    Украинского теннисиста отстранили от соревнований из-за допинга
    09:44 10.01.2018
    151
    В лаборатории установили наличие в моче спортсмена метилгексанамина - вещества, которое относится к стимуляторам и запрещено антидопинговой программой.
    Чемпионат мира - 2014. Матч Алжир - Россия
    ФИФА расследует факты применения допинга россиянами из доклада Макларена
    02:16 26.06.2017
    98Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Согласно докладу Макларена более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого. В том числе и ряд игроков сборной России по футболу.
    Известный футболист и спортивный директор футбольного клуба Анжи Роберто Карлос
    СМИ обвинили Роберто Карлоса и бразильский футбол в употреблении допинга
    05:56 11.06.2017
    142
    Журналист немецкого телеканала поехал в Бразилию и разыскал там врача по имени Жулио Алвес, который, как утверждается, давал допинг спортсменам и участвовал в манипулировании допинг-пробами.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    МОК и WADA не расследовали допинг ямайских спринтеров с Игр-2008 - СМИ
    17:47 02.04.2017
    197Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    ARD 2 апреля покажет новый фильм о допинге, речь в котором пойдет о перепроверке проб с Олимпийских игр. Фильм будет посвящен положительным пробам ямайских спринтеров с Игр в Пекине.
    Мохаммед Фарах (Великобритания) во время финиша в финальном забеге на 5000 метров. Архивное фото
    USADA: тренер Мо Фара нарушал антидопинговые правила
    01:12 26.02.2017
    123Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Согласно докладу Американского антидопингового агентства, Альберто Салазар злоупотреблял рецептурными препаратами и использовал в подготовке спортсменов запрещенные допинговые настои для повышения уровня тестостерона и продуктивности бегунов.
    Боксер Александр Поветкин. Архивное фото
    Присяжные посчитали, что Поветкин принимал мельдоний
    21:21 13.02.2017
    180
    По словам главы промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского, присяжные вынесли решение против Поветкина, но это еще не решение суда. Судья может принять решение присяжных, а может и не принять.
    Россиянка Мария Савинова, выигравшая золотую медаль в забеге на 800 м в Лондоне
    Россия лишилась уже 21 медали Игр 2008 и 2012 годов из-за допинга
    23:04 10.02.2017
    118Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых (60 пекинских и 38 лондонских) оказались положительными.
    Фуркад ушел с пьедестала во время церемонии награждения сборной России. Видео
    Фуркад ушел с пьедестала во время церемонии награждения сборной России 
    06:41 10.02.2017
    1507
    Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что ушел с пьедестала почета во время церемонии награждения сборной России после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, потому что россиянин Антон Шипулин не подал ему руки.
    Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская. Архивное фото
    Призера ЧМ по легкой атлетике Оляновскую дисквалифицировали из-за допинга
    22:16 02.02.2017
    214Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Согласно решению Федерации легкой атлетики Украины, спортсменке запрещено принимать любое участие в соревнованиях и мероприятиях по легкой атлетике в течение четырех лет.
    Легкая атлетика. Финал. Представитель Ямайки Усэйн Болт пересекает финишную черту.
    Усэйн Болт вернул "золото" ОИ-2008 из-за допинга Картера
    05:30 28.01.2017
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    По словам ямайского бегуна Усэйна Болта, отбирать у него золотую медаль Олимпийских игр было сурово, но он отдал её обратно, потому что это было требование МОК.
    Антонина Кривошапка. Архивное фото
    Россия лишится еще двух медалей с Олимпиады-2012 из-за допинга - СМИ
    23:22 26.01.2017
    96Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    По информации СМИ, после перепроверки допинг-проб с Игр-2012 в организме бегуньи Антонины Кривошапки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Также Россия лишится серебра тяжелоатлетки Светланы Царукаевой, выступавшей на Играх в Лондоне в категории до 63 кг.
    Руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба
    Уйба: почему WADA обнаружило нарушения в Сочи только через 2-3 года
    03:25 30.12.2016
    7353Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    По словам главы Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, если у людей из WADA при такой очень мощной системе контроля во время проведения Олимпийских игр в Сочи не было ни одного объективного факта, то почему сейчас начинаются изыски.
    Боксер Александр Поветкин
    В следующем году будет "большой суд" по новому делу Поветкина - промоутер
    22:32 23.12.2016
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    По словам президента промоутерской компании "Мир бокса" Дмитрия Рябинского, промоутерскую компанию российского боксера Александра Поветкина ждет большой суд в следующем году.
    Александр Поветкин
    Допинг-проба Поветкина чистая, все опять как с мельдонием - промоутер
    21:22 23.12.2016
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    По словам президента промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского, только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря, всё чисто, допинга нет.
    Российская конькобежка Ольга Фаткулина
    Международный союз конькобежцев перенес этап КМ из Челябинска
    21:22 22.12.2016
    118Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    После доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Международный союз конькобежцев перенес заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска.
    Александр Поветкин радуется победе в рейтинговом поединке против Жоанна Дюопа
    Поветкин не понимает, откуда у него в организме взялся допинг
    00:13 18.12.2016
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    По словам российского боксера Александра Поветкина, он не знает, откуда взялся допинг перед боем за титул временного чемпиона по версии WBC против канадца Бермейна Стиверна. Каких-то предположений у него нет.
    Мартен Фуркад
    Фуркад призовет к бойкоту Кубка мира, если не накажут россиян за допинг
    02:28 16.12.2016
    490Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    По словам олимпийского чемпиона по биатлону француза Мартена Фуркада, если для биатлонистов не будет никаких последствий, то он обещал призвать партнеров и соперников не участвовать в соревнованиях.
    Миша Алоян
    Российский боксер Миша Алоян будет лишен серебра Олимпиады из-за допинга
    21:07 08.12.2016
    81Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    По информации Спортивного арбитражного суда (CAS), российский боксер Миша Алоян уличен в нарушении антидопинговых правил, после того как его тест, взятый в соревновательный период 21 августа, показал положительный результат на туаминогептан.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    WADA намерена лишать страны возможности проведения ОИ и ЧМ - СМИ
    17:27 20.11.2016
    368Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Как сообщается, предлагаемая система санкций включает в себя штрафы для национальных антидопинговых агентств и международных федераций, если они не могут справиться с антидопинговыми проблемами.
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