По предварительной версии, взорвались два газовых баллона небольшой емкости – по 5 литров каждый. В результате происшествия погибших и других раненых, которым нужна госпитализация, нет, однако спасатели произвели эвакуацию жителей дома.
В субботу под Екатеринбургом у длинномера Renault с полуприцепом, загруженным щебнем, лопнуло колесо. Большегруз вынесло на встречную полосу, где он врезался в УАЗ, а опрокинувшимся прицепом придавил вторую машину той же модели.
По словам российского боксера Александра Поветкина, он не знает, откуда взялся допинг перед боем за титул временного чемпиона по версии WBC против канадца Бермейна Стиверна. Каких-то предположений у него нет.
Бой, прошедший в Екатеринбурге в субботу, завершился победой Поветкина нокаутом в шестом раунде. Поединок Александра Поветкина и Йоанна Дюопа не имел официального статуса и не был санкционирован ни одной из боксерских организаций.
По информации управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, в городе зарегистрировано 26693 случая ВИЧ-инфекции, что составляет 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса.
Следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в Екатеринбурге, в результате которой, по предварительным данным, были ранены шесть человек, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" было учреждено в 2011 году. Алексей Лютиков являлся генеральным директором ООО "Уральские Пельмени Продакшн".
ЧП случилось в частном детском саду. Там начался пожар. Полицейские и пожарные эвакуировали из детсада 4 женщин и 10 детей в возрасте 3-5 лет. У всех есть подозрение на отравление продуктами горения, у одного ребенка ожог руки.
Как сообщается, благодаря автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить пожар и сообщить в пожарную охрану. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом были эвакуированы 27 человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В субботу под Екатеринбургом у длинномера Renault с полуприцепом, загруженным щебнем, лопнуло колесо. Большегруз вынесло на встречную полосу, где он врезался в УАЗ, а опрокинувшимся прицепом придавил вторую машину той же модели.