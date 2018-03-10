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ЧП случилось в частном детском саду. Там начался пожар. Полицейские и пожарные эвакуировали из детсада 4 женщин и 10 детей в возрасте 3-5 лет. У всех есть подозрение на отравление продуктами горения, у одного ребенка ожог руки.