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    Екатеринбург

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 45
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    Огненный метеор в небе над российским городом сняли на видео. Видео
    Огненный метеор в небе над российским городом сняли на видео 
    03:00 05.03.2018
    377
    В интернете выложены кадры появившегося в небе над российским Екатеринбургом яркого метеора. Синяя вспышка свидетельствует о том, что небесное тело летело с высокой скоростью.
    Екатеринбург Арена
    В России введен в эксплуатацию еще один стадион ЧМ-2018
    09:09 28.02.2018
    310
    На "Екатеринбург Арене" состоятся четыре матча группового этапа турнира: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Мексика — Швеция и Япония — Сенегал.
    Работа МЧС РФ. Архивное фото
    Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге, эвакуированы 40 человек
    23:36 24.01.2018
    155
    По предварительной версии, взорвались два газовых баллона небольшой емкости – по 5 литров каждый. В результате происшествия погибших и других раненых, которым нужна госпитализация, нет, однако спасатели произвели эвакуацию жителей дома.
    Наручники. Архивное фото
    В России задержали предполагаемого маньяка, орудовавшего в течение 22 лет
    16:45 15.01.2018
    202
    Ранее судимый житель Екатеринбурга подозревается в серии убийств и изнасилований, совершенных в городе в 1992-2014 годы. Как выяснилось, мужчина намеревался в ближайшее время покинуть пределы России.
    Страшная авария в Екатеринбурге. Восемь человек погибли. Видео
    На месте страшной аварии в Екатеринбурге, где погибли 8 человек 
    06:05 10.09.2017
    1358
    В субботу под Екатеринбургом у длинномера Renault с полуприцепом, загруженным щебнем, лопнуло колесо. Большегруз вынесло на встречную полосу, где он врезался в УАЗ, а опрокинувшимся прицепом придавил вторую машину той же модели.
    Парад планет. Архивное фото
    В одном из российских городов можно будет увидеть "парад планет"
    11:23 27.08.2017
    338
    Жители Екатеринбурга смогут увидеть Меркурий, Венеру, Марс и Луну в течение сентября. Также в небе над городом можно будет увидеть крупнейший в истории астероид.
    Скорая помощь. Архивное фото
    В России у девочки в руках загорелся смартфон
    22:29 28.06.2017
    442
    Инцидент произошел в Екатеринбурге, 11-летняя девочка получила термический ожог. В настоящее время проводится доследственная проверка по сообщению о получении телесных повреждений ребенком.
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Художник из РФ рисует портреты с помощью "коктейля Молотова" 
    13:00 05.04.2017
    119
    23-летний уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя подготовил оригинальный проект под названием "Вечный огонь".
    В Екатеринбурге сыграли в керлинг автомобилями Ока
    В России сыграли в керлинг автомобилями "Ока" 
    13:00 20.03.2017
    185
    В российском Екатеринбурге состоялся первый в истории любительский турнир по автомобильному керлингу, в котором приняли участие шесть авто.
    Александр Поветкин радуется победе в рейтинговом поединке против Жоанна Дюопа
    Поветкин не понимает, откуда у него в организме взялся допинг
    00:13 18.12.2016
    313
    По словам российского боксера Александра Поветкина, он не знает, откуда взялся допинг перед боем за титул временного чемпиона по версии WBC против канадца Бермейна Стиверна. Каких-то предположений у него нет.
    Российский боксер Александр Поветкин
    Боксер Поветкин, проваливший допинг-тест, победил Дюопа в Екатеринбурге
    21:59 17.12.2016
    205
    Бой, прошедший в Екатеринбурге в субботу, завершился победой Поветкина нокаутом в шестом раунде. Поединок Александра Поветкина и Йоанна Дюопа не имел официального статуса и не был санкционирован ни одной из боксерских организаций.
    В Екатеринбурге рухнула крыша завода-производителя военной техники. Видео
    В Екатеринбурге рухнула крыша завода-производителя военной техники 
    17:56 09.11.2016
    251
    В среду в российском Екатеринбурге обрушилась кровля производственного здания машиностроительного завода имени М.И. Калинина, площадь обрушения составила почти 2 тысячи квадратных метров.
    Бабочки как символ жертв СПИДа
    Эпидемия ВИЧ: не только Екатеринбург, а уже и вся Россия
    07:12 03.11.2016
    2630
    Тяжелая ситуация с ВИЧ-инфекцией наблюдается не только в Екатеринбурге, но и в Самарской, Иркутской областях, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
    Евгений Ройзман. Архивное фото
    Ситуация с ВИЧ типична для всей РФ - мэр Екатеринбурга
    16:25 02.11.2016
    91
    По информации управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, в городе зарегистрировано 26693 случая ВИЧ-инфекции, что составляет 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса.
    День памяти умерших от СПИДа.
    В Екатеринбурге в РФ объявлена эпидемия ВИЧ
    08:31 02.11.2016
    466
    В Екатеринбурге в последнее время лидирует наркотический путь заражения - 52% против 46%, относящихся к заражению через половые контакты. Всего в городе зарегистрировано 26693 случая ВИЧ-инфекции.
    Полиция РФ. Архивное фото
    В результате стрельбы в Екатеринбурге ранены шесть человек
    23:53 03.09.2016
    474
    Следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в Екатеринбурге, в результате которой, по предварительным данным, были ранены шесть человек, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.
    Алексей Лютиков
    Директор "Уральских пельменей" найден мертвым в Екатеринбурге
    02:53 11.08.2016
    1496
    По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" было учреждено в 2011 году. Алексей Лютиков являлся генеральным директором ООО "Уральские Пельмени Продакшн".
    Пожарные в РФ. Архивное фото
    В детсаду Екатеринбурга произошел пожар: 10 детей пострадали
    07:04 25.03.2016
    84
    ЧП случилось в частном детском саду. Там начался пожар. Полицейские и пожарные эвакуировали из детсада 4 женщин и 10 детей в возрасте 3-5 лет. У всех есть подозрение на отравление продуктами горения, у одного ребенка ожог руки.
    Сотрудники ФСБ
    ФСБ задержала семерых членов ИГ, готовивших теракты в Москве и Петербурге
    12:01 08.02.2016
    231Военная кампания против "Исламского государства"
    Спецслужбы РФ задержали семерых членов "Исламского государства", планировавших теракты в российской столице, Санкт-Петербурге и на Урале с использованием самодельных взрывных устройств.
    Пожар. Архивное фото
    Крупный ТЦ горит в Екатеринбурге на площади 700 квадратных метров
    06:23 13.12.2015
    225
    Как сообщается, благодаря автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить пожар и сообщить в пожарную охрану. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом были эвакуированы 27 человек.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Огненный метеор в небе над российским городом сняли на видео. Видео
    Огненный метеор в небе над российским городом сняли на видео 
    03:00 05.03.2018
    377
    В интернете выложены кадры появившегося в небе над российским Екатеринбургом яркого метеора. Синяя вспышка свидетельствует о том, что небесное тело летело с высокой скоростью.
    Екатеринбург Арена
    В России введен в эксплуатацию еще один стадион ЧМ-2018
    09:09 28.02.2018
    310
    На "Екатеринбург Арене" состоятся четыре матча группового этапа турнира: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Мексика — Швеция и Япония — Сенегал.
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