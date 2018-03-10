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    Евгений Ройзман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Евгений Ройзман. Архивное фото
    Ситуация с ВИЧ типична для всей РФ - мэр Екатеринбурга
    16:25 02.11.2016
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    По информации управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, в городе зарегистрировано 26693 случая ВИЧ-инфекции, что составляет 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса.
    Евгений Ройзман, избранный главой Екатеринбурга, архивное фото
    Мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за клевету в блоге
    09:58 10.10.2013
    2
    Поводом явилась часть публикации, где говорилось, что "бывший сотрудник прокуратуры Свердловской области, Карпов и его жена, сотрудник Уральской транспортной прокуратуры, Филатова, подозревались в убийстве двух выпускниц".
    Евгений Ройзман, избранный главой Екатеринбурга, архивное фото
    Суд признал законным решение гордумы, утвердившей мэра Екатеринбурга
    17:15 03.10.2013
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    Четверо депутатов требовали признать незаконными решения городской думы Екатеринбурга, в том числе утверждение мэром города Евгения Ройзмана. Они объясняли это тем, что на заседании 24 сентября не было кворума.
    Евгений Ройзман, избранный главой Екатеринбурга, архивное фото
    Депутаты в суде оспорили утверждение Ройзмана мэром Екатеринбурга
    09:58 26.09.2013
    3
    Четверо депутатов заявили о намерении обжаловать решения гордумы, посчитав, что на заседании 24 сентября не было кворума, и поэтому принятые ей в этот день решения незаконны.
    Евгений Ройзман
    Ройзман официально вступил в должность главы Екатеринбурга
    08:11 24.09.2013
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    Основатель фонда "Город без наркотиков", кандидат от партии "Гражданская платформа" Евгений Ройзман, победивший на выборах мэра Екатеринбурга, во вторник официально вступил в должность главы города.
    Евгений Ройзман
    Лидирующий на выборах мэра Екатеринбурга Ройзман вызван на допрос в СК
    09:36 10.09.2013
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    Евгений Ройзман, вызванный в СК на допрос в качестве свидетеля, не смог сказать, по какому именно делу.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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