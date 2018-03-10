По информации управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, в городе зарегистрировано 26693 случая ВИЧ-инфекции, что составляет 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса.
Поводом явилась часть публикации, где говорилось, что "бывший сотрудник прокуратуры Свердловской области, Карпов и его жена, сотрудник Уральской транспортной прокуратуры, Филатова, подозревались в убийстве двух выпускниц".
Четверо депутатов требовали признать незаконными решения городской думы Екатеринбурга, в том числе утверждение мэром города Евгения Ройзмана. Они объясняли это тем, что на заседании 24 сентября не было кворума.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.