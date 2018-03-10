По сообщениям знакомых и друзей Владимира Дуды в соцсетях, в больницу с инсультом его госпитализировали 11 января. Дуда был членом команды "НГУ", которая становилась чемпионом высшей лиги КВН 1987-88, 1991 и 1993 годов.
Авторы исследования, заказчиком которого выступило министерство обороны Латвии, утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля якобы "есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму".
По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" было учреждено в 2011 году. Алексей Лютиков являлся генеральным директором ООО "Уральские Пельмени Продакшн".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".