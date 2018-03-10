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    КВН

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Владимир Дуда
    В России скончался известный кавээнщик
    15:22 16.01.2018
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    По сообщениям знакомых и друзей Владимира Дуды в соцсетях, в больницу с инсультом его госпитализировали 11 января. Дуда был членом команды "НГУ", которая становилась чемпионом высшей лиги КВН 1987-88, 1991 и 1993 годов.
    Бессменный ведущий КВН Александр Масляков
    В КВН сообщили о причинах увольнения Маслякова
    16:01 01.12.2017
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    Согласно заявлению международного союза "КВН", процедура увольнения с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" инициирована Александром Масляковым в начале 2017 года.
    Выступление артистов на открытии штаб-квартиры Планеты КВН. Архивное фото
    Центр НАТО увидел в КВН "машину" Кремля
    11:55 16.03.2017
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    Авторы исследования, заказчиком которого выступило министерство обороны Латвии, утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля якобы "есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму".
    Алексей Лютиков
    Директор "Уральских пельменей" найден мертвым в Екатеринбурге
    02:53 11.08.2016
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    По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" было учреждено в 2011 году. Алексей Лютиков являлся генеральным директором ООО "Уральские Пельмени Продакшн".
    Бессменный ведущий КВН Александр Масляков
    Масляков не будет подавать заявление на напавшего на него мужчину
    00:02 05.03.2015
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    В московском главке МВД информацию о происшествии с бессменным ведущим КВН подтвердили, отметив, что инцидент не угрожал здоровью и жизни Александра Маслякова.
    Бессменный ведущий КВН Александр Масляков. Архивное фото
    В Москве совершено нападение на Александра Маслякова-старшего
    23:17 04.03.2015
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    Нападающего задержали. Его личность и мотивы пока уточняются. Очевидцы говорят, что злоумышленник вел себя неадекватно и до нападения на Маслякова требовал билет на игру.
    Томская звезда КВН Григорий Малыгин скончался в Москве
    19:32 21.09.2012
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    "Очень грустно. Это культовый квнщик, в общем-то. Это квнщик с большой буквы, это очень талантливый капитан очень талантливой команды КВН, очень сильный след она оставила", - сказал Чивурин.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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