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    Огненный метеор в небе над российским городом сняли на видео

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    В интернете выложены кадры появившегося в небе над российским Екатеринбургом яркого метеора. Синяя вспышка свидетельствует о том, что небесное тело летело с высокой скоростью.
    E1.RU/Youtube

    Инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев сообщил U24.ru, что в данном случае яркость вспышки сравнима с полной Луной, поэтому метеор можно назвать суперболидом.

    "Такое явление в одной местности наблюдается раз в год, оно достаточно редкое", — отметил Санакоев.

    Смотрите также: В России зафиксировали яркую вспышку в небе

    В ноябре прошлого года рупный светящийся объект был замечен в небе над канадской провинцией Альберта. Авторы роликов отмечали, что объект искрился и терял куски по ходу движения. Пользователи предположили, что летящим телом мог быть самолет, метеор или НЛО.
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