Огненный метеор в небе над российским городом сняли на видео

Инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев сообщил U24.ru, что в данном случае яркость вспышки сравнима с полной Луной, поэтому метеор можно назвать суперболидом.
"Такое явление в одной местности наблюдается раз в год, оно достаточно редкое", — отметил Санакоев.
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В ноябре прошлого года рупный светящийся объект был замечен в небе над канадской провинцией Альберта. Авторы роликов отмечали, что объект искрился и терял куски по ходу движения. Пользователи предположили, что летящим телом мог быть самолет, метеор или НЛО.