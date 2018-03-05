Огненный метеор в небе над российским городом сняли на видео

Инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев сообщил U24.ru, что в данном случае яркость вспышки сравнима с полной Луной, поэтому метеор можно назвать суперболидом.

"Такое явление в одной местности наблюдается раз в год, оно достаточно редкое", — отметил Санакоев.

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