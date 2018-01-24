Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге, эвакуированы 40 человек

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина, Ольга Ерачина. Взрыв прогремел в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, в результате чего были эвакуированы порядка 40 человек, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сегодня ночью в Кировском районе столицы Среднего Урала в двухподъездном девятиэтажном жилом доме по улице Пионеров, 3 на восьмом этаже в коридоре прогремел взрыв, в результате которого повреждены взрывной волной внутренние стены коридора (в подъезде), двери трех квартир и пассажирский лифт. В момент мощного хлопка возгорания не произошло. Дабы не подвергать возможной опасности людей, пришлось побеспокоить и попросить выйти на улицу порядка 40 человек", — сказал собеседник агентства.

По одной из версий, в коридоре взорвались два газовых баллона небольшой емкости – по 5 литров каждый. Находившийся в эпицентре взрыва их владелец – мужчина, решивший покурить в нетрезвом состоянии, — остался жив. "Более того, серьезных увечий он не получил. Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, оказала ему необходимую помощь. На данный момент госпитализация ему не потребовалась", — уточнил Горелых.

По его словам, погибших и других раненых, которым нужна госпитализация, нет. По одной из отрабатываемых версий, причиной хлопка стала утечка из одного из газовых баллонов. Вероятно, второй газовый баллон сдетонировал. На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа, а также сотрудники МЧС.

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"С большой вероятностью можно утверждать, что это нарушение правил хранения газового оборудования", — добавил представитель ГУМВД.

Ранее сообщалось, что в в среду вечером, 24 января, Москве автомобиль въехал в остановку, на которой находились люди. В результате ДТП есть погибшие и раненые.