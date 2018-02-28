В России введен в эксплуатацию еще один стадион ЧМ-2018

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Стадион "Екатеринбург Арена", на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, введен в эксплуатацию, сообщается в пресс-релизе группы "Синара", структура которой, "Синара-Девелопмент", выполняла реконструкцию объекта.

Как отмечается в релизе, министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое подтверждает возможность организации матчей и приёма зрителей в спорткомплексе.

Генеральный директор "Синары-Девелопмент" Тимур Уфимцев пояснил, что полученное свидетельство означает, что завершены все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, "эффективно функционируют инженерные системы и коммуникации". "Мы уверены, что "Екатеринбург Арена" станет одной из красивейших достопримечательностей уральской столицы, центром притяжения не только спортсменов, но и горожан", — заверил Уфимцев.

Стадион сможет принимать 35 тысяч зрителей, предусмотрена возможность для посещения матчей людьми с ограниченными возможностями. В настоящее время на стадионе началась подготовка к тестовым матчам: включен подогрев основания футбольного поля, специалисты приступили к агротехническим мероприятиям по "пробуждению" натурального газона. Первая игра на обновленной "Екатеринбург Арене" состоится 1 апреля.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. На арене в Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа турнира: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Мексика — Швеция и Япония — Сенегал.