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    "Интер" покажет ЧМ-2018 по футболу с российскими комментаторами - СМИ

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    По информации СМИ, сделку для телеканала "Интер" профинансирует олигарх Дмитрий Фирташ. Так же ведутся переговоры с российскими комментаторами.
    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Телеканал "Интер" близок к заключению сделки с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины о покупке сублицензии на показ чемпионата мира-2018.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    О предстоящей сделке стало известно Sport Arena из нескольких достоверных источников. По данным издания, сделку профинансирует олигарх Дмитрий Фирташ.

    При этом телеканал уже ведет переговоры с российскими комментаторами.

    В каком объеме "Интер" покажет спортивное событие — неизвестно, как и то, будут ли трансляции на других каналах медиа-группы.

    Напомним, ранее телеканал Интер показывал чемпионат мира только один раз — в 2006 году, когда там участвовала сборная Украины.

    Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Украины не прошла отбор и участия в турнире не примет.

    Ранее стало известно, что НОТУ, владея правами, не собирается транслировать турнир из-за того, что он будет проходить в стране-агрессоре.

    Также не желает покупать права на него Медиа Группа Украина, показывавшая на своих телеканалах (Украина, Футбол 1, Футбол 2) три предыдущих больших турнира — Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.

    Ранее глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины не намерена транслировать Чемпионат мира по футболу-2018.

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