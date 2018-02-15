"Интер" покажет ЧМ-2018 по футболу с российскими комментаторами - СМИ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Телеканал "Интер" близок к заключению сделки с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины о покупке сублицензии на показ чемпионата мира-2018.

О предстоящей сделке стало известно Sport Arena из нескольких достоверных источников. По данным издания, сделку профинансирует олигарх Дмитрий Фирташ.

При этом телеканал уже ведет переговоры с российскими комментаторами.

В каком объеме "Интер" покажет спортивное событие — неизвестно, как и то, будут ли трансляции на других каналах медиа-группы.

Напомним, ранее телеканал Интер показывал чемпионат мира только один раз — в 2006 году, когда там участвовала сборная Украины.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Украины не прошла отбор и участия в турнире не примет.

Ранее стало известно, что НОТУ, владея правами, не собирается транслировать турнир из-за того, что он будет проходить в стране-агрессоре.

Также не желает покупать права на него Медиа Группа Украина, показывавшая на своих телеканалах (Украина, Футбол 1, Футбол 2) три предыдущих больших турнира — Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.

Ранее глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины не намерена транслировать Чемпионат мира по футболу-2018.