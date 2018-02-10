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    Скончался известный футболист сборной Ирландии

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    Лиам Миллер провел 21 матч в составе национальной сборной Ирландии в период с 2004 по 2009 год. В "Селтике" футболист становился чемпионом Шотландии в сезоне-2003/04.
    Бывший игрок сборной Ирландии по футболу
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    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Бывший полузащитник сборной Ирландии по футболу Лиам Миллер скончался от рака за три дня до своего 37-летия, сообщает агентство Рейтер.

    Миллер провел 21 матч в составе национальной сборной в период с 2004 по 2009 год. На клубном уровне игрок выступал за шотландские "Селтик" и "Хайберниан", английские "Манчестер Юнайтед", "Лидс", "Сандерленд" и "Куинз Парк Рейнджерс".

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    В составе "Селтика" Миллер становился чемпионом Шотландии в сезоне-2003/04.

    Ранее сообщалось, что в Германии скончался чемпион мира по футболу

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