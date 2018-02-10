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    Мы призываем болельщиков не ехать в Россию на ЧМ по футболу - Жданов

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    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (37)

    (обновлено: )20012
    По словам министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Игоря Жданова, граждане Украины в России могут столкнуться с серьезными проблемами.
    Игорь Жданов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Украинцам не следует ездить в Россию, особенно во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, поскольку там они могут столкнуться с серьезными проблемами, заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов. 

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    По его словам, Министерство иностранных дел Украины и СБУ готовят совместное заявление с призывом к украинцам не посещать Чемпионата мира по футболу в РФ

    "Я прошу не ехать в Россию из-за футбола — это нонсенс. Мне известно много случаев, когда участники АТО ездили в РФ и затем имели много проблем", — заявил Жданов в эфире телеканала "Прямой".

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    В то же время он подчеркнул, что Министерство спорта Украины "сделало все, чтобы Чемпионат мира по футболу не состоялся в России", однако не уточнил, что именно было сделано для этого.

    "Наши возможности — ограничены. Мы призываем болельщиков не ехать туда", — подчеркнул чиновник.

    Глава Минспорта также добавил, что еще два года назад "все мировое сообщество было близко к отмене турнира в РФ, но сейчас уже поздно".

    Напомним, 9 октября 2017 в последнем матче своей отборочной группы Национальная сборная Украины по футболу уступила Хорватии со счетом 2: 0 и в итоге заняла третье место. Это поражение лишило украинскую команду шансов принять участие на Чемпионате мира 2018 года.

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    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности проведения протестов во время чемпионата мира в России. В МИД РФ эту инициативу раскритиковали

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