Мы призываем болельщиков не ехать в Россию на ЧМ по футболу - Жданов

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Украинцам не следует ездить в Россию, особенно во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, поскольку там они могут столкнуться с серьезными проблемами, заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

По его словам, Министерство иностранных дел Украины и СБУ готовят совместное заявление с призывом к украинцам не посещать Чемпионата мира по футболу в РФ

"Я прошу не ехать в Россию из-за футбола — это нонсенс. Мне известно много случаев, когда участники АТО ездили в РФ и затем имели много проблем", — заявил Жданов в эфире телеканала "Прямой".

Смотрите также: В центре Киева призывали к бойкоту ЧМ по футболу в России

В то же время он подчеркнул, что Министерство спорта Украины "сделало все, чтобы Чемпионат мира по футболу не состоялся в России", однако не уточнил, что именно было сделано для этого.

"Наши возможности — ограничены. Мы призываем болельщиков не ехать туда", — подчеркнул чиновник.

Глава Минспорта также добавил, что еще два года назад "все мировое сообщество было близко к отмене турнира в РФ, но сейчас уже поздно".

Напомним, 9 октября 2017 в последнем матче своей отборочной группы Национальная сборная Украины по футболу уступила Хорватии со счетом 2: 0 и в итоге заняла третье место. Это поражение лишило украинскую команду шансов принять участие на Чемпионате мира 2018 года.

Читайте также: Погромы будут! В Украине каждый день оказывается давление на СМИ

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности проведения протестов во время чемпионата мира в России. В МИД РФ эту инициативу раскритиковали.