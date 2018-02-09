Погромы будут! В Украине каждый день оказывается давление на СМИ

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РИА Новости Украина

Издание "Вести" в четверг сообщило, что силовики заблокировали его редакцию в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киеве и устроили там погром. Руководство медиахолдинга "Вести Украина" назвало этот инцидент попыткой притеснения свободы слова в стране, глава Национального союза журналистов Украины — препятствованием работе СМИ и "проявлением дикости людей у власти и людей в погонах", а депутат Верховной рады призвал прекратить преследование журналистов.

Также в четверг появлялись сообщения, что на одном из занимаемых холдингом этажей здания произошел пожар. Однако в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщили, что пожара не было. В ведомстве пояснили, что в здании был распылен неизвестный газ. Сами "Вести" в онлайн трансляции происходящего сообщили, что заблокировавшие офис люди распылили в юристов медиахолдинга огнетушитель, сообщают РИА Новости.

Главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко утром в четверг заявила, что силовики проводят обыски в офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести Украина". По ее словам, журналистов не пускали на работу. При этом, по данным руководства "Вестей", силовики не представлялись и были в масках.

vesti-ukr.com Обыски в редакции "Вестей"

Позже Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявило, что взяло под контроль помещения медаихолдинга на 31-м, 32-м и 33-м этажах торгово-офисного центра Gulliver. По данным пресс-службы ведомства, по решению суда помещения на этих этажах переданы в собственность агентства, а оно, в свою очередь, передало их под контроль управляющей компании.

При этом в ведомстве отметили, что управляющая компания готова сдать помещения всем желающим, в том числе и предыдущим владельцам. Сообщалось, что юристы "Вестей" пытаются связаться с этой компанией, однако пока это не дало результатов.

Журналисты "Вестей" сообщали, что во время обысков силовики применили к ним слезоточивый газ.

"Мы начали задавать вопросы относительно того, можем ли забрать вещи, зачем силовики притащили с собой арматуру и кто они вообще такие, ведь, судя по экипировке, это представители охранной фирмы. В ответ нас обрызгали из баллончиков", — процитировало сотрудницу редакции интернет-издание "Вести".

vesti-ukr.com Обыски в редакции "Вестей"

Издание заявило, что все пострадавшие после этого жаловались на сильную головную боль и головокружение.

В издании также заявили, что силовики устроили погром в редакции. Очевидцы, которые находились этажом ниже, рассказали, что оттуда доносился грохот и звук бьющегося стекла.

Сообщалось, что во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.

"На место событий выехала следственно-оперативная группа и спасатели, обстоятельства устанавливаются", — сказал собеседник агентства.

Такое поведение правоохранителей в отношении СМИ возмутило ряд украинских политиков и журналистское сообщества. В частности, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что действия правоохранителей не должны мешать работе медиахолдинга.

"Применение грубой силы — это аргумент слабых и неправых. С шести утра силовики заблокировали работу холдинга "Вести". Будто бы хозяйственный спор, потому что идет попытка государства изъять "сомнительные" активы", — написал он на своей странице в Facebook.

"Очевидно, это препятствование работе СМИ, работе журналистов. Это проявление дикости людей у власти и людей в погонах. Интересует прокуроров недвижимость? Придите в пиджаках. И не трогайте журналистов", — отметил Томиленко.

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко также высказал свое возмущение происходящим. Он отметил, что партия "требует от власти прекратить преследование журналистов".

"Очередные обыски в редакции "Вестей" — это позорный акт устрашения журналистского сообщества. Журналистам в который раз посылают четкий сигнал: публикуете критические материалы о деятельности власти — будьте готовы к уголовным делам, обыскам и преследованиям. К большому сожалению, чтобы заткнуть рот оппозиционным СМИ, власть не гнушается никакими методами", — цитирует Павленко сайт партии.

Шеф-редактор радио "Вести" Андрей Блинов назвал ситуацию с медиахолдингом рейдерским захватом и давлением на СМИ. Он также сообщал о работе сайт холдинга с удаленного доступа и планах возобновить работу радио из другой студии. Он отмечал, что холдинг не намерен прекращать работу.

vesti-ukr.com Обыски в редакции "Вестей"

Это уже не первый случай следственных действий на "Вести" на Украине. Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания. Генпрокурор Украины Юрий Луценко в декабре 2017 года выражал надежду, что медиахолдинг будет закрыт до начала 2018 года.

Также в четверг один из ведущих украинских телеканалов "1+1" заявил, что Национальный банк Украины запросил у государственного Приватбанка данные о счетах сотрудников телеканала.

"Мы рассматриваем этот запрос как прямое давление и попытку политического преследования накануне выборов", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что глава МВД Украины Арсен Аваков оценил свободу слова на Украине на "пять с плюсом", счет случаям притеснения журналистов в стране идет на десятки. Ранее МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

МИД также назвал очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине задержание журналиста Василия Муравицкого. Служба безопасности Украины задержала его в Житомире 1 августа. Муравицкого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.

В начале января интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что украинские радикалы националистической организации "С14" ворвались в редакцию сайта "Союз православных журналистов" в центре Киева. По данным украинских СМИ, радикалы заявили, что в офисе находится "экстремистская литература". СМИ отмечали, что сотрудники сайта вызвали полицию, после приезда которой радикалы покинули помещение, забрав с собой жесткий диск одного из компьютеров.

Давлению подверглась и сама "Страна.ua". В отношении ее главного редактора Игоря Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, из-за чего он был вынужден уехать в Австрию. Журналист заявил, что испытывает давление со стороны действующей власти, в частности президента Украины Петра Порошенко. Также Гужва сообщал, что ему угрожали физической расправой.

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В декабре 2017 года неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" государственным переворотом.

Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил Авакова и Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает блокирование NewsOne как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам.

Позже Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проверит украинский телеканал NewsOne из-за высказываний гостей о государственном перевороте в стране в 2014 году.

Также 4 сентября 2016 года в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева в Киеве произошел пожар. Канал заявил, что возгорание произошло из-за умышленного поджога. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "хулиганство" и "умышленное уничтожение и повреждение имущества". Глава МВД Аваков заявил, что нападение на "Интер" совершили бывшие военнослужащие.

В сообщении союза журналистов после инцидента подчеркнули, что действия против телеканала были осуждены Евросоюзом, представители которого потребовали от украинских властей провести полное и независимое расследование инцидента. Однако результатов расследования спустя два года по-прежнему нет.

Также не понесли вину и организаторы поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой.

Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Наказание понесли лишь непосредственные участники событий, однако организаторов следствие так и не установило. Более того, по данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняли в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". При этом двое из погибших считаются активистами "евромайдана", а четверо — сторонниками Куликова поля.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки жертв с обеих сторон. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. При этом массовые митинги сторонников евроинтеграции прокатились по всей Украине, особенно многочисленными они были в больших городах.