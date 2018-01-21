Права человека и журналиста в ежовых рукавицах украинской власти

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В новом отчете международной правозащитной организации Freedom House Украина попала в раздел "частично свободных стран" из-за провальной борьбы с коррупцией и угрозы свободы медиа, политического давления и нападения на журналистов. В рейтинге "Свобода в мире" 2018 года рейтинг Украины по двум критериям (уровень политических прав и гражданской свободы) составил 3 балла (по обоим критериям) из возможных 7-ми.

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Учитывая, что, как отмечают авторы отчета, политические права и гражданские свободы во всем мире в 2017 году ухудшились до самого низкого уровня за десятилетие, мы, к сожалению, не исключение.

Украина не справляется с соблюдением прав человека

Но настоящей сенсацией стал "Всемирный доклад Human Rights Watch — 2018 (США)", в котором утверждается, что в 2017 году украинские власти отошли от важных обязательств в области прав человека.

"В прошлом году в Киеве относились к своим обязательствам в области прав человека как к чему-то необязательному. Власти задействуют целый ряд откровенно недемократических практик и продвигают новые законы, чреватые подрывом основополагающих свобод в Украине", — заявила исследователь Human Rights Watch по Украине Таня Купер.

В отчете указано, что за последние месяцы правительство предприняло шаги по ограничению свободы выражения мнений, свободы СМИ и свободы ассоциаций, оправдывая это противостоянием российской агрессии в Донбассе и борьбой с антиукраинской пропагандой.

Эксперты отмечают, что в 2017 году во время вооруженного противостояния на востоке Украины все стороны создавали угрозу для гражданского населения и инфраструктуры.

"К ответственности за пытки, неофициальное содержание под стражей и другие нарушения в контексте конфликта почти никто не привлекался. Руководство СБУ, несмотря на многочисленные и убедительно задокументированные заявления бывших задержанных, так и не признало причастность службы к практике тайного содержания под стражей и к насильственным исчезновениям. Расследование этих практик, начатое главной военной прокуратурой Украины, никаких ощутимых результатов не принесло", — сказано в отчете.

В отчете также упоминают и неутешительные результаты по расследованию и наказанию виновных в убийствах во время Майдана в 2014 году и во время массовых беспорядков в Одессе.

Европа не указ

В Украинским Хельсинским союзе по правам человека (УХСПЧ) считают, что за последние два года информационная политика Украины стала более объективной, более сдержанной с точки зрения употребления "языка вражды".

"Но единого подхода в информационном пространстве мы также не наблюдаем. И поэтому у гражданского общества возникла дилемма, что можно и что нельзя говорить в условиях вооруженного конфликта и информационной войны. Обычно практика европейского суда по правам человека приводит массу примеров, что, в принципе, свобода слова даже в условиях вооруженного конфликта является очень мало ограниченной со стороны государства. Так должно быть. Но для этого и государство должно иметь соответствующие политики, этические стандарты и подход реагирования на некорректные высказывания журналистов, если такие случаются. У нас, к сожалению, такого нет. Поэтому свобода слова у нас находится в рамках того, что хочется и что "можется" говорить, и адекватно оценивать действия государства, действия России. Но всегда есть Сцилла и Харибда. С одной стороны есть военная и государственная тайна, и под нее попадает, и может быть туда подведено, освещение практически всех событий на Востоке, поэтому нельзя, как говорится, раскачивать лодку и говорить лишнее или лишний раз критиковать военное командование и действия нашей власти в условиях конфликта. А с другой стороны, мы должны доносить ту необходимую информацию, которая не мешает, а наоборот способствует тому, чтобы мы объективно воспринимали наши недостатки, недостатки политики и что-то делали, чтобы эту ситуацию выровнять", — сказал на пресс-конференции правозащитник, доктор юридических наук, руководитель аналитического центра УХСПЧ Олег Мартыненко.

Все хорошо, прекрасная маркиза!

Мининформполитики "продолжает активный диалог с журналистами и общественностью для усиления стандартов журналистской деятельности в Украине и повышение медиа грамотности в условиях постоянного информационного воздействия со стороны России". В декабре прошлого года министерство отчиталось, что провело ряд тренингов для СМИ, судов, общественных организаций и правоохранительных органов.

При этом никого не смущает, что подобные действия могут быть расценены, как давление государства на журналистов. Абсолютно не понятно, как государственный орган может внедрять стандарты профессии, в то время, как европейские стандарты предусматривают полную независимость журналиста.

Медиа-эксперт, бывший программный директор "Детектор медиа" Роман Шутов считает, что в Украине необходимо провести аудит информационной безопасности.

"Для того чтобы обеспечить надлежащую роль министерства (Министерства информационной политики — Ред.) в разработке государственной политики в сфере безопасности необходимо провести аудит системы безопасности. Поскольку проблема не в том, что у нас нет институции, которая бы занималась проблемами информационной безопасности, проблема в том, что вся система работает не так, как должна была бы. Сейчас актуален аудит информационной безопасности Украины и как следствие разработка надлежащей системы безопасности", — сказал Шутов.

По его словам, Мининформполитики последовательно стоит на позициях свободы слова и в меру своих возможностей способствует работе журналистов на востоке Украины, а также помогает журналистам, которые находятся в заключении в России.

Недавно создатель первого в Украине медиа о медиа "Телекритика", а затем бренда "Детектор медиа", призванного строго следить за соблюдением журналистских стандартов в стране, Наталия Лигачева призналась в интервью, что проникновение лайт-пропаганды в журналистику – это данность, и не может не происходить в воюющей стране: "Даже те, кто выше всего ставит профессиональные стандарты, они тем самым пропагандируют эту свою позицию, закрывая глаза на другую позицию, которая говорит, что прежде всего ты гражданин. То есть пропаганда в чистом виде, так сказать – это попытка убедить другого в своей позиции, и этим каждый из нас, не только журналисты, занимаемся ежедневно, начиная с семьи и заканчивая работой….Я придерживаюсь того мнения, в отличие от многих других моих коллег, что во время войны могут быть самоограничения даже в обнародовании фактов, что немыслимо в мирное время”.

Это все что, пожалуй, следует знать о четвертой власти в Украине.