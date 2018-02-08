Люди в масках и разбитые стекла. Обыски в редакции "Вестей"

Главный редактор украинской газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускали на работу.

Позднее Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявило, что взяло под контроль офисные помещения редакции медиахолдинга "Вести". При этом глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что действия правоохранителей не должны мешать работе медиахолдинга.

Ранее силовики неоднократно проводили обыски в офисе издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.

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