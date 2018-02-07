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    Общество

    Украинских журналистов призвали не ездить в Россию

    (обновлено: )23206
    С призывом к украинским журналистом воздержаться от поездок в РФ обратился глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. По его мнению, "это опасно".
    Журналисты, камера, пресс-конференция
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко призвал украинских журналистов воздержаться от поездок в Российскую Федерацию из соображений безопасности.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Гужва: меня в Украине ждет тюрьма

    "Сейчас мы действительно призываем украинских журналистов воздерживаться от визитов, поездок в Российскую Федерацию. Считаем, что это опасно, и примером этого является судьба нашего коллеги Романа Сущенко, который через два дня уже будет встречать второй день рождения в тюрьме в Москве. Его арестовали по надуманному предлогу, соответственно, он признан и украинским омбудсменом, и украинским сообществом как украинский журналист, узник совести, который преследуется в РФ", — заявил Томиленко во время презентации отчета "Украинский медиаландшафт — 2017", сообщает Укринформ.

    Он призвал журналистов воздержаться от поездок в РФ как по служебным, так и по личным делам.

    Между тем, на прошлой неделе издание "Страна.ua" в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор Игорь Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам журналист заявил, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране.

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