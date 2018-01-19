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    Репортажи

    Я жертва репрессий по отношению к инакомыслящим - Муравицкий на суде

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (321)

    (обновлено: )17860
    Журналист Василий Муравицкий - узник совести, как заявила Amnesty International, был доставлен 18 января из Житомирского следственного изолятора и предстал перед судом.
    Суд по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    Сергей Форест — Житомир, для РИА Новости Украина

    На вид несколько похудевший, но читалось в его взгляде твердость и мужество, наверно уже приобретенное  полугодовой отсидкой в застенках режима и по приказу СБУ. Несмотря на холод в камере и плохое питание, как заявил его адвокат, журналист не сдается.

    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Журналист Муравицкий: в камере Лукьяновского СИЗО я стараюсь писать

    Напомню, Василий Муравицкий обвиняется  в несколько самых тяжелых преступлениях: измене Родины, пособничество  терроризму, призывам к измене территориальных границ. И все это появилось за его сотрудничество  с международным информационным агентством.

    "Судилище" в Житомире

    Возвращаясь к сегодняшнему судебному разбирательству,  адвокаты Муравицкого  вначале подали два ходатайства: на отвод всей коллегии судей,  и  второе ходатайство замены одного из судей — Алексей Покатилов, ссылаясь на статью 76 УПК. Данный судья  участвовал в деле Муравицкого в качестве следственного судьи, что есть  нарушением принципа не повторности и запрещено уголовным процессуальным кодексом. Защита ссылалась в своем обращении  на то, что дальнейшее назначение судей зависит от воли президентской власти  и на них (судей) оказывается давление местной полит элитой (из материалов ходатайства).

    Свидетельство этому также организованная травля журналиста  Муравицкого в СМИ и постоянно поступающие угрозы ему со стороны  купленных властью активистов. 

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    Последний отвод был удовлетворен судейской коллегией и дело отправлено на перераспределение.

    Заседание суда по делу Муравицкого 26 декабря 2017 (Верховный суд Украины)
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Вердикт ВСУ: журналиста Муравицкого будут судить в Житомире

    Защита Муравицкого

    Хочу отметить, что защита журналиста убеждена, как и ряд международных общественных правозащитных организаций, что это дело политически мотивированное из-за расследований, которые вел  Василий Муравицкий, в том числе по янтарному делу, в котором  фигурирует и Житомирский народный депутат Украины Борислав  Розенблат.

    Судебный процесс по Муравицкому интересен общественности  и поэтому на судебном заседании присутствует много местных телеканалов, которые однобоко освещают проходящий процесс. 

    Провокации на суде

    На суде были и обласканные властью активисты во главе с Арушаняном, и ряд независимой прессы.

    Со стороны "арушаняновцев" слышались оскорбления в адрес Муравицкого и его друзей, и попытки словесной провокации.

    РИА Новости Украина
    Суд по делу Муравицкого

    Комментарий адвоката после суда

    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Адвокаты журналиста Муравицкого: в Киеве "дело" может рассыпаться

    После суда адвокат Андрей Гожый сказал, что сегодня с третьего раза было удовлетворено ходатайство защиты об отводе одного из судей, поскольку на это обратил внимание и Верховный Суд: "раз судья принимал участие ранее в судебных заседаниях, он не может принимать участие сейчас, поскольку есть сомнение в его объективности".  

    "И действительно, после неоднократных заявлений защиты судья был отведен. Сейчас будет формироваться новый состав суда, и дело  будет передано на рассмотрение со стадии  подготовительного судебного заседания", — добавил он.

    "Муравицкого я посещаю два-три раза в неделю, условия ужасные, в камере холодно, приходится спать одетыми, питание скудное, все прелести украинской тюрьмы на лицо. Хотя человек по европейскому праву считается невиновным. Поскольку это сизо, в камере находится от десяти до шестнадцати человек", — резюмировал  адвокат.

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