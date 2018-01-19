Я жертва репрессий по отношению к инакомыслящим - Муравицкий на суде

Сергей Форест — Житомир, для РИА Новости Украина

На вид несколько похудевший, но читалось в его взгляде твердость и мужество, наверно уже приобретенное полугодовой отсидкой в застенках режима и по приказу СБУ. Несмотря на холод в камере и плохое питание, как заявил его адвокат, журналист не сдается.

Напомню, Василий Муравицкий обвиняется в несколько самых тяжелых преступлениях: измене Родины, пособничество терроризму, призывам к измене территориальных границ. И все это появилось за его сотрудничество с международным информационным агентством.

"Судилище" в Житомире

Возвращаясь к сегодняшнему судебному разбирательству, адвокаты Муравицкого вначале подали два ходатайства: на отвод всей коллегии судей, и второе ходатайство замены одного из судей — Алексей Покатилов, ссылаясь на статью 76 УПК. Данный судья участвовал в деле Муравицкого в качестве следственного судьи, что есть нарушением принципа не повторности и запрещено уголовным процессуальным кодексом. Защита ссылалась в своем обращении на то, что дальнейшее назначение судей зависит от воли президентской власти и на них (судей) оказывается давление местной полит элитой (из материалов ходатайства).

Свидетельство этому также организованная травля журналиста Муравицкого в СМИ и постоянно поступающие угрозы ему со стороны купленных властью активистов.

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Последний отвод был удовлетворен судейской коллегией и дело отправлено на перераспределение.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Суд по делу Муравицкого

Защита Муравицкого

Хочу отметить, что защита журналиста убеждена, как и ряд международных общественных правозащитных организаций, что это дело политически мотивированное из-за расследований, которые вел Василий Муравицкий, в том числе по янтарному делу, в котором фигурирует и Житомирский народный депутат Украины Борислав Розенблат.

Судебный процесс по Муравицкому интересен общественности и поэтому на судебном заседании присутствует много местных телеканалов, которые однобоко освещают проходящий процесс.

Провокации на суде

На суде были и обласканные властью активисты во главе с Арушаняном, и ряд независимой прессы.

Со стороны "арушаняновцев" слышались оскорбления в адрес Муравицкого и его друзей, и попытки словесной провокации.

РИА Новости Украина Суд по делу Муравицкого

Комментарий адвоката после суда

После суда адвокат Андрей Гожый сказал, что сегодня с третьего раза было удовлетворено ходатайство защиты об отводе одного из судей, поскольку на это обратил внимание и Верховный Суд: "раз судья принимал участие ранее в судебных заседаниях, он не может принимать участие сейчас, поскольку есть сомнение в его объективности".

"И действительно, после неоднократных заявлений защиты судья был отведен. Сейчас будет формироваться новый состав суда, и дело будет передано на рассмотрение со стадии подготовительного судебного заседания", — добавил он.

"Муравицкого я посещаю два-три раза в неделю, условия ужасные, в камере холодно, приходится спать одетыми, питание скудное, все прелести украинской тюрьмы на лицо. Хотя человек по европейскому праву считается невиновным. Поскольку это сизо, в камере находится от десяти до шестнадцати человек", — резюмировал адвокат.