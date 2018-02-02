Эффект Гужвы. Соцсети: Европа увидит политические репрессии в Украине

Тимур Громов, РИА Новости Украина

История главреда "Страны" Игоря Гужвы всего за день получила небывалое развитие, в том числе и на международной арене. Для начала, Международный Комитет защиты журналистов сделал заявление по ситуации с Гужвой: призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес главного редактора интернет-издания. К тому же австрийские власти уже выдали Гужве документ о пребывании в стране.

В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. По словам журналиста, он покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Историю главного редактора скандального отечественного издания не перестают обсуждать в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook