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    Аналитика и комментарии

    Эффект Гужвы. Соцсети: Европа увидит политические репрессии в Украине

    Тема:

    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (89)

    (обновлено: )652101
    Даже покинув Украину, главред "Страны" Игорь Гужва и его непростая история остаются на первых полосах отечественных СМИ и в топе самых обсуждаемых тем в соцсетях. Что изменилось сегодня в деле Гужвы?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН
    Последняя капля. Дело Гужвы в состоянии поставить Украину на уши

    История главреда "Страны" Игоря Гужвы всего за день получила небывалое развитие, в том числе и на международной арене. Для начала, Международный Комитет защиты журналистов сделал заявление по ситуации с Гужвой: призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес главного редактора интернет-издания. К тому же австрийские власти уже выдали Гужве документ о пребывании в стране.  

    В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. По словам журналиста, он покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Историю главного редактора скандального отечественного издания не перестают обсуждать в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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