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    Гужва: все сообщения с угрозами будут переданы властям Австрии

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    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (82)

    (обновлено: )13641
    Покинувший Украину Игорь Гужва заявил, что первостепенная задача состоит в том, "чтобы доказать австрийским властям, что имеет место в именно политическое преследование".
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва, ранее покинувший Украину, собрал пакет документов, к которому, в частности, прилагаются угрозы украинских политиков в его адрес.

    В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. 

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    "Я подал заявление в полицию на предоставление мне политического убежища, через несколько дней мне выдали карточку, которая свидетельствует о том, что мое заявление принято к рассмотрению и мне дается разрешение на проживание в Австрии до момента принятия решение о предоставлении мне политического убежища", — сказал Гужва в комментарии телеканалу NewsOne.

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    Он добавил, что уже собран пакет документов для получения им политического убежища в Австрии.

    "Сейчас наша задача состоит в том, чтобы доказать австрийским властям, что имеет место в отношении меня именно политическое преследование, существует реальная угроза жизни и свободы. Мы собрали внушительный пакет документов, который постоянно пополняется. В этот пакет входят и все сообщения с угрозами от подвластных политиков, и они будут поданы властям Австрии как доказательство того беспредела, который происходит в стране и который не дает мне возможности нормально вести журналистскую деятельность", — заявил журналист.

    Гужва утверждает, что угрозы расправы он и другие журналисты "Страны" получают еженедельно.

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    Как сообщало РИА Новости Украина, информацию об отъезде Гужвы из Украины крайне негативно восприняли члены парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук, разразившиеся гневными постами в соцсети. 

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