Портнов - Порошенко: привыкайте, историю с Гужвой вы уже проиграли

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Бывший первый заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов считает, что главному редактору издания "Страна" Игорю Гужве "нигде и ничего не грозит", а украинским властям следует привыкать с проигрышем "этой истории". Так он отреагировал на заявление Генпрокуратуры о намерении инициировать для главреда издания "более суровую меру пресечения".

"Коротко. Игорю Гужве нигде и ничего не грозит, очный или заочный приговор ему уже не вынесут. Новую усиленную меру пресечения можно разместить себе возле спины, а все последующие действия — это уже ваши внутренние состязания между прокурорами, судьями и порохоботами", — написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

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При этом Портнов призвал власти "привыкнуть, что эту историю вы уже проиграли".

"А каждое неуклюжее наступление вашего Президента обычно заканчивается одинаково — позором, поражением и констатацией тупости", — заключил он.

Андрей Портнов/Facebook, 2 февраля 2018

В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. По словам журналиста, он покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом.

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Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело спланированной провокацией. Суд арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.