Власти Австрии отреагировали на просьбу о политическом убежище Гужвы

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва сообщил о получении так называемой "белой карты", позволяющей ему пребывать в Австрии во время рассмотрения поданного им заявления на политическое убежище в этой стране.

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Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что его главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Он заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали ему документ о пребывании в стране.

"В прошлую пятницу я подал заявление на политическое убежище в Австрии и на этой неделе получил так называемую "белую карту", которая позволяет мне находиться в Австрии во время рассмотрения заявления", — сказал Гужва австрийскому агентству APA.

Он подчеркнул, что поданное им заявление на политическое убежище никак не связано с предстоящим рабочим визитом президента Петра Порошенко в Вену, который состоится 8 февраля.