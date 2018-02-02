Гужва заявил, чего лишил властей, покинув Украину

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, основной причиной его отъезда с Украины стало желание обезопасить издание от давления властей.

"Главный момент, которым я со своими коллегами руководствовался во время обсуждения вопроса о получении политического убежища в Австрии, это был вопрос развития и существования нашего сайта "Страна". Потому что совершенно понятно, что при продолжении той динамики давления, которая была в 2017 году, мы все понимали, что в 2018 году будет еще более жестче, потому что это предвыборный год. Нельзя исключать ни новых арестов, ни новых обысков, ни новых уголовных дел и многих других вещей, которые негативно влияли бы на наше издание", — заявил Гужва в эфире телеканала NewsOne.

Журналист отметил, что выехав из Украины, он лишил власти возможности влиять на свое издание.

"Я становился мишенью для власти, тем рычагом, которым они могли бы оказывать давление на сайт. Уехав вынуждено из страны, я лишил власть возможности влиять на "Страну". Издание этот предвыборный год пройдет четко, активно развиваясь и наращивая обороты. Это был главный мотив для принятия подобного решения", — сказал Гужва.

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен (21 тысяча долларов), 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.

Международный Комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua".