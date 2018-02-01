Последняя капля. Дело Гужвы в состоянии поставить Украину на уши

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

История с неожиданным отъездом в Австрию главреда "Страны.ua" Игоря Гужвы стала в четверг одной из самых обсуждаемых. Сообщение юриста Андрея Портнова о том, что журналист легально прибыл в Вену, где обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища стало причиной грандиозного шума.

Перегнули палку?

Очевидно, больше всего по Гужве будут скучать народные депутаты из близкой к президенту Петру Порошенко фракции Радикальной партии. О ситуации громко высказались сразу несколько представителей этой политсилы, включая ее руководителя. Так, Олег Ляшко назвал выезд Игоря Гужвы "очень серьезным провалом" украинских спецслужб. А его коллега Игорь Мосейчук комментируя отъезд главреда "Страны.ua" из Украины, вспомнил об убийстве журналиста Олеся Бузины. В целом же, отечественные социальные сети по этому факту показали удивительное единодушие — даже пламенные патриоты считают, что в отношении Гужвы власть и люди подобные Мосейчуку перегибают палку.

Отреагировали на историю вокруг Гужвы и в РФ. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Борисов считает, что ситуация еще раз доказывает ошибочность политики Запада в отношении Украины, а также противоречит декларируемым заявлениям о свободе слова и СМИ.

Реакции международного журналистского сообщества пока не последовало, но учитывая, что в прошлом году за Гужву и его издание вступался Комитет защиты журналистов, можно не сомневаться, что это только вопрос времени

История с последствиями

Между тем, в среде политических экспертов уверены, что в противостоянии с оппозиционным журналистом действующая власть в итоге окажется в роли проигравшей.

Так, по мнению политического эксперта Алексея Якубина, ситуация с Гужвой — очень опасный прецедент для президента Петра Порошенко.

"Петр Алексеевич скоро отправляется в Австрию и на встрече с президентом этой страны, хочешь — не хочешь, тема Гужвы будет подниматься. Очевидно, что ситуация со "Страной", а также "Интером", "NewOne", "Союзом православных журналистов" показывает, что со свободой слова есть огромные проблемы. Для власти далеко идущие последствия. Ведь Евросоюзу тема свободы прессы более чем важна. Эта тема, которая обсуждается на многих международных форумах и которую нельзя так просто проигнорировать".

Якубин считает, что многое будет зависеть от того, какой резонанс получит ситуация в дальнейшем — предоставят ли Гужве политическое убежище и что будет дальше происходить с оппозиционными СМИ в Украине.

"История действительно будет иметь влияние на политическое будущее Порошенко. Пока что президент собирает "желтые карточки" от Запада, но в итоге они рискуют превратиться в "красную". Европа уже не верит тому, что говорит украинская власть и скоро перейдет от диалогов к ультиматумов", — считает политолог.

Удар по ГПУ

О том, что дело Гужвы может быть последней каплей, которая убедит Запад, что в Украине ведутся массовые преследования журналистов говорит и политолог Руслан Бортник. По его мнению, выезд журналиста в Австрию и его заявления об угрозах, преследовании и фальсификации дел наносят удар как по Генеральной прокуратуре Украины, так и по украинским властям в целом.

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"С технологической и административной точки зрения, конечно, ситуация с Гужвой нанесла прежде всего удар по генеральной прокуратуре, которая получила еще одно поражение, потому что действительно сейчас ГП Украины с одной стороны обвиняют в незаконном давлении и фальсификации уголовных дел, а с другой стороны обвиняют в том, что они упустили Гужву, что позволили ему уехать", — отметил Бортник.

Продолжение следует

Как считает эксперт, ситуация усилит критику действующих властей со стороны европейских организаций, ранее высказанную в связи с убийством в Киеве журналиста Павла Шеремета, уголовным преследованием журналиста Руслана Коцабы, а также давлением на телеканалы "Интер", "112 Украина" и "NewsONE".

"Конечно все это делает украинскую власть в этой ситуации токсичной в еще большей мере, это снижает вероятность переизбрания Петра Алексеевича и снижает его поддержку прежде всего Европейским Союзом, — подчеркнул Бортник. — Я уверен, что просто статусом беженца Гужва не закончит свое дело, скорее всего он будет подавать иски в европейские суды и доказывать причастность украинских первых лиц к делу о преследовании журналистов".

Виноваты радикалы

Вместе с тем, политолог Вадим Карасев считает, что отъезд журналиста в Австрию — это оптимальный вариант разрешения конфликта вокруг главного редактора "Страны.ua" после неудавшихся обвинений в его адрес для всех сторон: для Гужвы и для генеральной прокуратуры Украины.

"Если бы они видели возможность и перспективу доведения до суда и приговора так называемого дела Гужвы, то вряд ли они бы позволили ему выехать за пределы Украины", — отметил Карасев. "Мне кажется, ему не препятствовали в выезде, поскольку понимали, что довести это дело до конца будет очень трудно, а новые скандалы, обвинения в предвзятости, политизированности в адрес прокуратуры, очевидно, правоохранители не захотели получать".

По его словам, в сложившейся вокруг Гужвы и его издания ситуации виноваты не только власти, но и "радикальные инициативные группы".

"Когда низовые радикальные движения перехватывают инициативу у государства в определении того, что правильно, а что неправильно, что патриотично, а что не патриотично, что законно, а что незаконно – это должно настораживать тех, кто является настоящим сторонником свободы слова в Украине", — резюмировал эксперт.