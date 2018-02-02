Комитет защиты журналистов сделал заявление по ситуации с Гужвой

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Международный Комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. По словам журналиста, он покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом.

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"Мы обеспокоены, что редактор Игорь Гужва был вынужден покинуть Украину, поскольку он потерял доверие к способности правительства обеспечить его безопасность", — говорится в заявлении базирующейся в США организации.

Ранее сообщалось, что австрийские власти уже выдали Гужве документ о пребывании в стране.

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Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело спланированной провокацией. Суд арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.