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    Общество

    Комитет защиты журналистов сделал заявление по ситуации с Гужвой

    Тема:

    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (83)

    (обновлено: )58501
    В Комитете заявили, что обеспокоены тем, что редактор "был вынужден покинуть Украину, поскольку он потерял доверие к способности правительства обеспечить его безопасность".
    Игорь Гужва во время заседания суда. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Международный Комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН
    Последняя капля. Дело Гужвы в состоянии поставить Украину на уши

    В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. По словам журналиста, он покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. 

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    "Мы обеспокоены, что редактор Игорь Гужва был вынужден покинуть Украину, поскольку он потерял доверие к способности правительства обеспечить его безопасность", — говорится в заявлении базирующейся в США организации.

    Ранее сообщалось, что австрийские власти уже выдали Гужве документ о пребывании в стране.

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    Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело спланированной провокацией. Суд арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.

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