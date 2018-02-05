Европейские журналисты обратились в Совет Европы по делу Гужвы

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) и международная правозащитная организация Index on Censorship решили разместить на онлайн-платформе Совета Европы по свободе СМИ обращение в защиту главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, сообщил РИА Новости генсек ЕФЖ Рикарду Гутьерреш.

"Мы вместе с нашими коллегами из НПО Index on Censorship решили разместить совместное предупреждение об этом деле на платформе Совета Европы", — сказал собеседник агентства.

Обращение озаглавлено "главный редактор "Страны" бежал и запросил убежище в Австрии после угроз расправы". В нем описывается ситуация вокруг отъезда Гужвы из Украины, приводятся несколько его заявлений, в том числе о том, что правоохранительные органы не дали ход его заявлениям о получении угроз, а также слова из его открытого письма на имя президента Украины. В письме сообщается и о выдвинутых Гужве обвинениях и его реакции на уголовное преследование, которое журналист назвал "охотой на ведьм".

На прошлой неделе издание "Страна.ua" в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва заявил, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране.

Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд об ужесточении меры пресечения Гужве из-за "злоупотребления процессуальными правами". Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.

Против Гужвы возбуждено два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, а также в уклонении от уплаты налогов. По делу о вымогательстве суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня 2017 года за главреда внесли залог, он вышел на свободу.

По делу об уклонении от уплаты налогов ему избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 миллион гривен (около 34 тысяч долларов), которые журналист также внес. По данным генпрокуратуры, расследование двух дел завершено, материалы переданы на рассмотрение в суд.