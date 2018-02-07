Что может заставить Австрию выдать Гужву Украине? Мнение юриста

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву, который попросил политического убежища в Австрии, постановили задержать и принудительно доставить на заседание. Как заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство прокурора о передаче залога, внесенного Гужвой в качестве меры пресечения, в госбюджет. Речь идет о сумме в 1,35 млн гривен. Спикер ГПУ добавил, что следующее заседание суда по делу главреда "Страна.ua" назначено на 12 февраля 2018 года.

Что угрожает Гужве в случае неявки в суд, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала адвокат, правозащитник Елена Карнаух.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якщо замість Ігоря Гужви на засіданні 12 лютого буте присутній його адвокат, то журналіста все одно оголосять у розшук?

— Існують перспективи того, що Україна буде на цій підставі просити Австрію видати Гужву через необхідність його участі у кримінальному судочинстві, і також є ухвала про зобов'язання доставити його до суду. Тобто це вже юридична підстава для того, щоб показати Австрії, що, ось, дивіться, нам необхідно цю людину бачити в суді і ось є документ суду.

Як Ви можете прокоментувати заяву Гужви?

— Я можу сказати, що це — позиція людини, яка шукає політичного притулку в іншій державі. В принципі, позиція, озвучена і раніше. Нічого нового ми не почули. Причому ми бачимо, що прокуратура каже зовсім інші речі. Тобто є протиріччя. Сказати, що хтось більше правий або менше, дуже важко без того, щоб бачити документи. Прокуратура вважає, що були обов'язки не залишати країну і що не було жодних збоїв в роботі правоохоронної системи, були завчасно подані всі клопотання. Це — слова генпрокурора. Однак, вони не підкріплені документально, ми не бачимо цих доказів. Тобто стверджувати, що 100% так і було, не можна.

Гужва стверджує, що він дочекався спливу строку запобіжного заходу і легально виїхав з України. В принципі, вважати, що це — недостовірна інформація, також не можна, оскільки ми не бачимо протиріччя в цій інформації. Тобто в цьому випадку, в цих двох справах, у Ігоря Гужви — дві справи, як ми бачимо також за даними прокуратури, є два запобіжні заходи. За даними прокуратури, це — гра захисту Гужви. Однак, знову ж таки, у прокуратури є багато процесуальних можливостей, і, в принципі, вони мали би про це знати і здогадуватися, для того, щоб не допустити, якщо вони хотіли б, такої ситуації. А вважати, що забули продовжити, мені здається, що там не настільки забули. В таких резонансних справах не забувають.

Продовження судового процесу в Україні чи може якимось чином завадити Гужві отримати політичний притулок в Австрії?

— Політичний… Гужва сказав в цьому випадку правильно, що він буде використовувати продовження судових процесів проти нього і кримінальних проваджень як аргумент, що на нього тиснуть. А Україна як держава, як ГПУ, буде це показувати міжнародному співтовариству і Австрії, в тому числі, для того, щоб отримати Гужву на територію України в порядку екстрадиції як підставу для того, щоб повернути його назад. Чи буде Інтерпол і Австрія безпосередньо вважати це політичним переслідуванням, чи ні, тут вже будуть питання до австрійської влади.

Напомним, главред интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва в эфире "ГС" заявил, что действия власти против него продиктованы одним лишь желанием упечь в тюрьму.