Глава холдинга "Вести": нанятые за 300 грн титушки - новые хозяева Украины

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Ситуация с погромом в редакции "Вестей" является показательной для современной Украины, поскольку подобное может произойти с каждым гражданином, заявила глава "Медиа Холдинга Вести Украина" Ольга Семченко.

В четверг утром, 8 февраля, главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция "Вестей" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.

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"Вот так могут захватить любое имущество у каждого из нас. Нагнуть суд, придумать повод, нанять титушек за 300 грн. И никто из нас не защищён в этой стране ни законом, ни правоохранительной системой. Потому что она — часть схемы. И все будут молчать и радоваться, что "хорошо, что не с нами", — написала Семченко на своей странице в Facebook.

Facebook Ольги Семченко Комментарий главы "Медиа Холдинга Вести Украина" Ольги Семченко

Находясь в Аргентине, глава медиахолдинга сравнила тамошние реалии с украинскими.

"Я сейчас в Аргентине, 8-ой стране мира по территории, с когда-то сильной экономикой. Тут каждые 10 лет военные перевороты, хунты, диктаторы. Преступность, как говорят сами местные жители, ужасающая. После 19:30 на улицах столицы ходить нельзя, полиция с улиц уходит, каждый житель города Буэнос-Айрес несколько раз за год подвергается вооруженному ограблению, убийства и разбои на улицах — норма жизни. Средний класс людей сидят постоянно на чемоданах и думают, куда бы уехать от этих страшных реалий. Потому что все эти ограбления остаются безнаказанными. Преступников отпускают. Главные рекомендации: "ночью по улицам не ходить, ездить только на такси от места до места назначения, украшения и деньги с собой не носить, сумки-рюкзаки крепко держать перед собой». Мы очень близки к данным реалиям в Украине сегодня", — написала она.

"Можем молчать дальше, если хотим. Можем жить с лапшой на ушах о разных "стартап нациях" и "жизнь стала лучше". Аргентина-Мама близко. Даже ближе, чем нам может показаться. А пока нанятые АРМОЙ титушки из рейдерской организацией "Навигатор" ночуют в нашем офисе, творят беспредел и жрут свою тушенку. И ещё что то жрут и пьют. Это новые хозяева Украины. Знакомьтесь. И скоро они придут к вам в дом. А защитить вас будет некому… Мы будем бороться за свои права до последнего. Присоединяйтесь или соглашайтесь, что в Украине вы — никто и зовут вас никак, и прав у вас нет никаких!" — заключила глава медиахолдинга.

Накануне вечером "Вести" сообщали что в редакции начался пожар. Госслужба по ЧС Киева сообщила, что в здании, в котором находится редакция "Вестей", был распылен неизвестный газ.