Кому мешают евреи? Антисемитский скандал на Тернопольщине

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Находясь на гране шаткой дружбы со многими "соседями", Украина может поссориться и с более далекими странами. На днях в медийном сообществе разгорелся скандал из-за статьи под названием "Жиди чи євреї?", которая вышла в газете "Чертковский вестник". Автор публикации — 22-летний главный редактор издания Марьяна Полянская. Молодой главред задалась вопросом: почему при власти в Украине "так много жидов", в частности, она утверждает, что "жиды всегда были там, где деньги, власть, выгода".

Помимо этого Полянская ставит под сомнение количество погибших во время Холокоста евреев. "Сначала евреи утверждали, что во время Второй мировой войны погибло 800 тысяч евреев, а затем цифра увеличивалась, с каждым годом убитых представителей иудейского народа становилось все больше", — пишет Полянская. Автора статьи также возмутило, что Израиль не признал украинский Голодомор, хотя его признает "весь цивилизованный мир".

Сама Полянская утверждает, что не хотела привлекать внимание ни к местному изданию, ни к своей персоне — она просто возмутилась тем, что Израиль не признает оба Голодомора в Украине геноцидом. По словам Полянской она не предполагала, что станет "известным ксенофобом" поскольку тираж ее издания всего 1000 экземпляров. Однако публикацию увидели миллионы, в том числе, и директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, осудивший выход провокационной публикации на свой странице в Facebook.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook