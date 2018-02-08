"Арийцы" с Тернопольщины. Местная газета написала о "корыстных жидах"

Facebook Eduard Dolinsky

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Газета "Чертковский вестник", выходящая в городе Чертков Тернопольской области Украины, 2 февраля опубликовала редакционную статью под названием "Жиди чи євреї?", сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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"Прежде, чем вы это прочтете, хочу предупредить, что эта статья вышла не в 1917 или в 1941, эта статья вышла 2 февраля 2018 года в центральной газете города Чертков (Тернопольская область). В Черткове евреев нет – их всех, более шести тысяч, убили нацисты и местные жители во время Холокоста. Автор статьи, она же редактор газеты, вряд ли в своей жизни встречала живого еврея. Я также сомневаюсь, что она читала местную прессу времен нацистской оккупации. Тем не менее, она слово в слово повторяет то, что говорили и писали ее коллеги из ОУН, когда уничтожали евреев", — написал Долинский в своей Facebook.

Facebook Eduard Dolinsky Комментарий Эдуарда Долинского по поводу статьи в газете "Чертковский вестник"

Статья, о которой идет речь, подписана главным редактором газеты Марьяной Полянской, которая задалась вопросом, почему при власти в Украине "так много жидов", В частности, она утверждает, что "жиды всегда были там, где деньги, власть, выгода".

Также она ставит под сомнение количество погибших во время Холокоста евреев. "Сначала евреи утверждали, что во время Второй мировой войны погибло 800 тысяч евреев, а затем цифра увеличивалась, с каждым годом убитых представителей иудейского народа становилось все больше", — пишет Полянская.

Автора статьи также возмутило, что Израиль не признал украинский Голодомор, хотя его признает "весь цивилизованный мир".

Facebook Eduard Dolinsky Скандальная статья в тернопольской газете

"Сейчас можем наблюдать, как жиды активно укореняются среди всех ветвей власти многих стран мира. Трамп, Меркель, Саакашвили, Ширак, Саркози, Берлускони, Трумэн, Линкольн и еще много президентов – все они евреи", — пишет Полянская, которая также не упустила из виду и ряд украинских высокопоставленных политиков.

"Не оставила Марьяна без внимания и местные власти: "Порошенко (Вайсман, Вальцман) – яркий представитель иудейской национальности, который, как оказалось, больше думает не про страну, а про собственную выгоду. Тимошенко (Капительман) – еврейка, Яценюк – еврей, Гройсман – еврей", — комментирует Долинский.

В городском совете Черткова уже прокомментировали инцидент. "Городской совет во главе с городским головой Владимиром Шматько выражают свое возмущение и несогласие по поводу публикации в газете "Чертковский вестник" от 2 февраля 2018 года №3 (503), автор которой является редактор Марьяна Полянская. Считаем, что в такое сложное для страны время, когда на востоке Украины продолжается агрессия со стороны России, статьи такого рода еще больше разжигают межнациональную вражду", — говорится в сообщении, опубликованном на странице горсовета в соцсети.

Также отмечается, что горсовету непонятна позиция Марьяны Полянской и цель такой публикации. "Сообщаем, что согласно Закону Украины "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации" и решением Чертковского городского совета от 30 марта 2016 г. №181 "О реформировании печатного средства массовой информации и редакции "Чортковский вестник", учредителем которого является Чортковский городской совет" Чортковский городской совет вышел из состава учредителей данного печатного средства массовой информации", — добавили в горсовете.

Адвокат Иван Либерман в комментарии "КП в Украина" отметил, что 22-летней Полянской за размещение такого материала в газете грозит ответственность.

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"В нашей стране нет разграничений по национальной принадлежности, расе или вероисповеданию – все имеют равные права. Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти или затрагивание тем, ограничивающих права граждан по признакам национальности, караются законом. Иными словами, девушка вполне может получить иск. Это уже не свобода слова, а нарушение конституционных прав", — сказал он.

По словам адвоката, Полянская может получить как минимум штраф — в размере 200 000 гривен.