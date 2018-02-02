В Одессе расписали приемную БПП антисемитскими надписями

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные расписали антисемитскими надписями приемную Одесской территориальной организации "Блока Петра Порошенко "Солидарность", расположенную на улице Маразлиевской, сообщает Думская.

По словам руководителя секретариата терорганизации Валентины Шульц, надпись обнаружили утром в пятницу сотрудники офиса.

"За более чем три года существования в Одессе приемной БПП подобное произошло впервые. Мы возмущены, что в нашем многонациональном городе происходят подобные антисемитские нападки", — заявила она.

На данный момент антисемитские надписи практически стерли.

В четверг, 1 февраля, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели акцию у здания Администрации Петра Порошенко под названием "Чемодан-вокзал-Мальдивы". Они в театрализованной форме воссоздали отдых украинского президента во время новогодних каникул на Мальдивах.