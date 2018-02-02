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    В Одессе расписали приемную БПП антисемитскими надписями

    (обновлено: )25310
    Руководитель секретариата Одесской территориальной организации партии БПП "Солидарность" Валентина Шульц сообщила, что надпись обнаружили утром в пятницу сотрудники офиса.
    Антисемитские надписи на приемной БПП в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные расписали антисемитскими надписями приемную Одесской территориальной организации "Блока Петра Порошенко "Солидарность", расположенную на улице Маразлиевской, сообщает Думская.

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    По словам руководителя секретариата терорганизации Валентины Шульц, надпись обнаружили утром в пятницу сотрудники офиса.

    "За более чем три года существования в Одессе приемной БПП подобное произошло впервые. Мы возмущены, что в нашем многонациональном городе происходят подобные антисемитские нападки", — заявила она.

    На данный момент антисемитские надписи практически стерли.

    В четверг, 1 февраля, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели акцию у здания Администрации Петра Порошенко под названием "Чемодан-вокзал-Мальдивы". Они в театрализованной форме воссоздали отдых украинского президента во время новогодних каникул на Мальдивах.

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