Автор статьи о "жидах, захвативших власть", ответила на обвинения

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Главный редактор газеты "Чертковский вестник" (Тернопольская область) Марьяна Полянская, оказавшаяся в эпицентре скандала из-за недавно опубликованной колонки про "евреем и жидов", утверждает, что не хотела привлекать внимание ни к местному изданию, ни к своей персоне.

Ранее в медийном сообществе разгорелся скандал из-за статьи под названием "Жиди чи євреї?", которая вышла в газете "Чертковский вестник". Автором статьи оказалась 22-летний главный редактор издания Марьяна Полянская.

По словам Полянской, скандальная статья попала в сеть после того, как один из местных пенсионеров прочел материал и пришел с возмущениями в редакцию. Мужчина обвинил девушку в нацизме и пообещал, что напишет на нее жалобу в прокуратуру.

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"Никакого внимания к своему изданию или своей персоне привлекать я не хотела. Не отношусь ни к одной политической силе или экстремистской организации. И никогда не позиционировала себя антисемитом, шовинистом, ксенофобом, расистом или иным страшным прозвищем. Во время обучения в вузе писала исследовательские работы на тему Холокоста, играла в любительском театре мать Тевье-молочника (автор Шолом Алейхем. — Авт.), — рассказала главред "КП" в Украине".

По ее словам, "Вестник" никогда не пользовался особой популярностью и имела лишь несколько сотен верных читателей. "Сейчас после разгосударствления (раньше газету издавал горсовет. – Ред.) все работники покинули газету, оставив все на меня. Единственный работник этого издания – я. Редактор, корреспондент, фотокорреспондент, верстальщик, курьер, бухгалтер, уборщик и т.д." — заявила Полянская, добавив, что для того, чтобы выкупить издание, она оформила на себя кредит.

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"Самое главное, из-за чего я написала этот материал — это тот факт, что официальный Израиль не признает обоих Голодоморов, в которых погибли более 6 млн украинцев. А почему сейчас? Потому что время войны, и нужно называть вещи своими именами, нужно заботиться о сохранении самоидентичности. И в моем материале нет ни одного личного высказывания в сторону еврейской нации, а представлены исключительно факты", — считает редактор "Чортковского вестника".

Она утверждает, что тираж издания всего 1000 экземпляров, поэтому не предполагала, что станет "известным ксенофобом".

Ранее выход провокационной публикации осудил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.