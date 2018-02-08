"Вести" заявили, что силовики громят редакцию

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Представители силовых ведомств начали громить помещение, в котором находится редакция "Вестей" в Киеве, сообщает сайт издания.

По словам очевидцев, судя по звукам, которые доносятся с 32 этажа, где расположен офис редакции, силовики его громят — бьют технику, мебель, стекла.

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"Такое ощущение, что крушат все, вплоть до стеклянных дверей. Слышны звуки разбивающегося стекла, скрежет пластика и металла. Слышно, как об стены бросают что-то тяжелое. Судя по звукам — технику. Это просто вандализм!" — сообщают очевидцы.

В помещении один из силовиков разбросал листовки. Об этом свидетельствует видеозапись с камеры наблюдения, которая есть в распоряжении редакции. На ней видно, как мужчина разрывает пачки с листовками и просто высыпает их на пол в коридоре редакции.

Ранее в четверг главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция "Вестей" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.

В свою очередь шеф-редактор входящего в холдинг радио "Вести" Андрей Блинов назвал обыски давлением на СМИ и попыткой рейдерского захвата. Он добавил, что юристы холдинга пытаются встретиться с новым управляющим помещений, где находится офис, для подписания договора аренды. При этом глава Нацагенства Антон Янчук сообщил на брифинге, что новым управляющим офисных помещений "Вестей" стала компания ООО "Бизнес-центр Навигатор".

Ранее силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.