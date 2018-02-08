Нацагентство АРМА взяло под контроль редакцию "Вестей"

Фото "Вести"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция медиахолдинга "Вести" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.

Ранее в четверг главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу.

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"Восьмого февраля благодаря совместным действиям Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины и Национальной полиции во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 года, вопреки сопротивлению неустановленных лиц, все помещения на 31, 32 и 33 этажах торгово-офисного комплекса Gulliver по адресу: город Киев, площадь Спортивная, 1А, были фактически переданы в управление национальному агентству", — говорится в сообщении пресс-службы Нацагентства по возврату активов.

Фото "Вести" Силовики в редакции "Вестей" 8 февраля 2018 года

Сообщается, что в данный момент нацагентство фактически передало указанные помещения под контроль управляющей компании в соответствии с подписанным соглашением управления имуществом. В Нацагенстве отметили, что в данный момент единственным законным владельцем этих помещений является управляющая компания. "Соответственно, все препятствия такому управлению являются незаконными и нарушают как права управляющей компании, так и данное решение судьи, что является уголовно наказуемым деянием", — говорится в сообщении.

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Нацагентство заявило, что управляющая компания на основании подписанного договора уполномочена на передачу офисных помещений в возмездное пользование всем желающим лицам. Лица, которые занимали эти помещения до их фактической передачи новому владельцу, могут оперативно заключить с ней соответствующий договор аренды, что позволит им находиться там на законных основаниях.