При обыске в "Вестях" силовики унесли две бутылки алкоголя

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Силовики, которые утром в четверг ворвались в редакцию медиа-холдинга "Вести" и проводят обыск, унесли с собой две бутылки алкоголя.

Ранее главред "Вестей" Оксана Омельченко сообщила, что несколько десятков полицейских заблокировали вход в киевский бизнес-центр "Гулливер", после чего группа силовиков с ломами и болгарками взломала дверь в редакцию и проникла в помещение.

"Силовики, которые утром 8 февраля ворвались в редакцию "Вестей", не ограничились срывом работы журналистов. Как видно на записи с камер видеонаблюдения, мужчины в балаклавах залезли в шкафы и вытащили оттуда бутылки с алкоголем, которые унесли с собой. Вещественным доказательством в каком деле могут служить эти бутылки, предположить сложно", — сообщается на создании издания.

Ранее "Вести" сообщали, что Военная прокуратура обратилась с просьбой выделить не менее 50 бойцов подразделений полиции для "охраны гражданского порядка для осуществления операции на территории бизнес-центра "Гулливер". Операция предусматривала участие сотрудников АРМА (Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений).