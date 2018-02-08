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    При обыске в "Вестях" силовики унесли две бутылки алкоголя

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    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (87)

    (обновлено: )39004
    Издание "Вести" опубликовало кадры с камеры наблюдения, на которой видно, как силовики во время обыска уносят алкоголь из шкафа. "Вещественным доказательством в каком деле могут служить эти бутылки, предположить сложно", - сообщается на создании издания.
    Силовики унесли из редакции Вестей две бутылки алкоголя
    Фото "Вести"

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Силовики, которые утром в четверг ворвались в редакцию медиа-холдинга "Вести" и проводят обыск, унесли с собой две бутылки алкоголя.

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    Ранее главред "Вестей" Оксана Омельченко сообщила, что несколько десятков полицейских заблокировали вход в киевский бизнес-центр "Гулливер", после чего группа силовиков с ломами и болгарками взломала дверь в редакцию и проникла в помещение.

    "Силовики, которые утром 8 февраля ворвались в редакцию "Вестей", не ограничились срывом работы журналистов. Как видно на записи с камер видеонаблюдения, мужчины в балаклавах залезли в шкафы и вытащили оттуда бутылки с алкоголем, которые унесли с собой. Вещественным доказательством в каком деле могут служить эти бутылки, предположить сложно", — сообщается на создании издания.

    Ранее "Вести" сообщали, что Военная прокуратура обратилась с просьбой выделить не менее 50 бойцов подразделений полиции для "охраны гражданского порядка для осуществления операции на территории бизнес-центра "Гулливер". Операция предусматривала участие сотрудников АРМА (Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений).

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