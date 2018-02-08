Тренд дня: нечитательский интерес - маски-шоу в "Вестях"

Фото "Вести"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Киеве в очередной раз силовики ворвались в редакцию медиа-холдинг "Вести". Как сообщалось, утром в четверг сотрудники Национальной полиции и представители военной прокуратуры, заблокировали редакцию газеты, сайта и радио "Вести", которая расположена в БЦ "Гулливер". Один из следователей угрожал журналистам. Также сообщалось, что у силовиков были с собой болгарки и ломы. Напомним, что это уже не первая атака на медиа-холдинг.

На инцидент уже отреагировали в Национальном союзе журналистов. В частности, глава НСЖУ Сергей Томиленко считает, что силовики в редакции "Вестей" вели себя как дикари.

Экономист, шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов сообщил подробности о ситуации на радиостанции.

"Около 6 утра по Киеву возле Гулливера появились неизвестные люди в черных куртках, которые через несколько десятков минут были уже на 32-м этаже. Находящиеся в офисе немногочисленные сотрудники были заблокированы, потом выдворены с территории", — написал Блинов в Facebook.

Он уточнил, что сотрудников утренней смены на работу не допустили.

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"Среди людей в масках они узнали героев недавних публикаций из структуры АРМА, которые планировали рейдерский захват нескольких этажей бизнес-центра. Начали с этажа, где арендуют помещения именно СМИ. Свидетели сообщают, что видели у захватчиков сварочный аппарат, а также вынос некоторых вещей из помещений редакции. До сегодняшних событий радиостанция была одной из самых технически передовых студий в Европе", — подчеркнул Блинов.

Facebook Андрея Блинов Скриншот с Facebook

Позднее шеф-редактор акцентировал, что пока что каких-либо комментариев от официальных лиц по поводу захвата радиостанции не было.

"Мне интересно, сколько пройдёт времени от минуты захвата радиостанции до первого членораздельного комментария официального лица. Олег Медведев, наберите уже венский номер президента Украины (именно сегодня у П.Порошенко рабочий визит в Австрийскую Республику). В итоге же подставят его, поскольку "нечувана свобода слова" — это слова гаранта от 14 мая 2017", — напомнил Блинов.

Facebook Андрея Блинов Скриншот с Facebook

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, с атакой на медиа-холдинг власть поступает так же, как и раньше.

"Наша власть в своем репертуаре. Порошенко поехал "бальничать" в Вену, на прощание дав указание громить медиахолдинг "Вести". И президента в стране нет, поэтому он якобы не имеет к происходящему отношение. У сценаристов на Банковой лица скучные", — прокомментировал эксперт.

Facebook Дмитрия Корнейчука Скриншот с Facebook

Блоггер Руслан Бизяев сыронизировал, что в этот раз участники маски-шоу были без бронетехники.

"В медиа-холдинг "Вести" в шесть утра нагрянули маски-шоу. На этот раз без бронетехники- и на том как говорится спасибо", — отреагировал Бизяев.

Facebook Руслана Бизяева Скриншот с Facebook

Также он напомнил о ситуации по атаке на издание "Страна", главный редактор которого Игорь Гужва не так давно выехал в Австрию, где попросил политическое убежище.

"Несмотря на пристальное внимание к "ГужваГейту" со стороны Международного Комитета Журналистов и ПАСЕ похоже на Банковой уже определились-закрыть неугодное издание не позднее осени 2018 года. Не менее интересна ситуация и с медиа-холдингом "Вести". Почему же ситуация развивается именно так? 2018 —это уже фактически предвыборный год. И кто будет доминировать в информационном пространстве, получит весомое преимущество в деле борьбы за власть. Поэтому желание Банковой и аффилированных с ней структур создать правильное общественное мнение, заменив оппозиционные СМИ их ручной "калькой» понятно", - считает блоггер.

Facebook Руслана Бизяева Скриншот с Facebook

Наряду с этим он акцентировал, что одной из главных интриг этого политического года остается вопрос, сможет ли общество этому противостоять.

Блоггер Александр Скубченко отметил, что не так давно власти громко пиарили изменения в УПК, запрещающие подобные атаки.

"Недавно власть майдана громко рекламировала изменения в УПК, которые запрещают маски-шоу в стране. А сегодня, в 6 утра, выломав дверь, редакцию Вестей штурмовали в масках и бронежилетах. Видать, журналисты с ручками и микрофонами, это очень страшно для прокуроров. А как же. Своим словом они власть майдана убивают, а прокурора — одной буквой завалят. Страна нэчуваной свободы слова", - уточнил Скубченко.

Facebook Александр Скубченко Скриншот с Facebook

Политолог Сергей Быков обратил внимание, что ничто не мешало сотрудникам военной прокуратуры просто вручить повестку руководству СМИ, однако они не пускали адвокатов, закрашивали камеры и воровали вещи.

"МаскиШоуСтоп?— Нет, не слышали! Именно так, не пуская адвокатов, закрашивая камеры и воруя вещи действуют Силовики сегодня. Ничто не мешало сотрудникам военной прокуратуры просто вручить повестку руководству СМИ. Ан — нет, надо ведь шоу устроить. И это приоритет работы ведомства, когда из зоны АТО вывозятся десятки тысяч единиц оружия и боеприпасов. А они журналистов кошмарят", — считает Быков.

Facebook Сергея Быкова Скриншот с Facebook

По его мнению, такими действиями власть пытается "заткнуть рот неугодным журналистам, которые не легли под власть".