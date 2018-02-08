В "Вестях" заявили о применении слезоточивого газа против журналистов

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Редакция газеты "Вести" заявила в четверг, что силовики применили против их журналистов слезоточивый газ, есть пострадавшие.

Ранее в четверг Омельченко сообщила, что силовики проводят обыск в офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Позднее Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявило, что взяло под контроль офисные помещения редакции медиахолдинга "Вести". При этом глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что действия правоохранителей не должны мешать работе медиахолдинга.

"Мы начали задавать вопросы относительно того, можем ли забрать вещи, зачем силовики притащили с собой арматуру, и кто они вообще такие, ведь судя по экипировке — это представители охранной фирмы. В ответ нас обрызгали из баллончиков", — цитирует сотрудниц редакции интернет-издание "Вести".

Все пострадавшие жалуются на сильную головную боль и головокружение, добавили в издании. Число пострадавших сотрудников не указано.

Ранее силовики неоднократно проводили обыски в офисе издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.