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    Силовики пытались захватить редакцию "Вестей" - СМИ

    (обновлено: )50408
    Как отмечается, силовики отказывались общаться с журналистами, лишь только в комментарии каналу Newsone представители АРМА пообещали не совершать "противоправных действий".
    Издание Вести. Архивное фото
    Вести

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В субботу 3 февраля в офис медиахолдинга "Вести" на Спортивной площади, 1 в БЦ "Гулливер" в Киеве нагрянули силовики из Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает сайт издания.

    Несмотря на то, что выходной день и издание не работает, силовики пытались взломать двери и проникнуть внутрь.

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    Представители агентства запросили доступ к коммуникациям. На что представители бизнес-центра "Гулливер" объяснили, что сегодня – выходной день и они не могут предоставить доступ по техническим причинам. Пообещали все сделать в понедельник.

    Силовики отказывались общаться с журналистами, лишь только в комментарии каналу Newsone представители АРМА пообещали не совершать "противоправных действий", но пригрозили обо всем доложить прокурору.

    После неудачных попыток проникнуть в офис, силовики ушли.

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    Ранее замгенпрокурора Украины Анатолий Матиос сообщил, помещение редакции "Вести" находится среди арестованного имущества экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. По его словам, оно передано в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными посредством коррупционных преступлений. Замгенпрокурора также заявил, что "Вести" должны согласовывать условия использования помещений редакции с Нацагентством. В "Вестях" сообщили, что договор аренды помещения был рассчитан на долгосрочный период, так как работа редакций предусматривает сложный технологический процесс, функционирование мультимедийного ньюсрума, двух студий прямоэфирного вещания, оснащенных специальным оборудованием.

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