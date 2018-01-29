Власть не способна вести грамотную информационную политику - Гайдай

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко призывает средства массовой информации внести предложения по противодействию фейковым новостям. Об этом он заявил в ходе выступления по случаю Дня соборности и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики.

Президент добавил, что вопрос борьбы с российской пропагандой обсуждается на уровне Европейского Союза, а Украина координирует усилия по этому вопросу с международными партнерами.

Стоит напомнить, ранее грузинский телеканал «Рустави 2» опубликовал материалы, которые назвал «обращением» Петра Порошенко в ФСБ России, датированное февралем 2007 года. В них Порошенко якобы обещает не действовать «против интересов России». В Администрации президента назвали опубликованные документы «низкопробной подделкой и фейком спецслужб России».

Как и кто может выявлять фейковые новости до того, как их распространят СМИ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Сергей Гайдай.

Свободные СМИ отличаются от заангажированных именно тем, что могут по своему усмотрению выбирать и публиковать информацию. Конечно, случаются ошибки, и источники не всегда правдивы, бывают ложные публикации. Можно ли исключить фейки так, чтобы не пострадала свобода слова?

— Мы живем в информационно насыщенном мире. Даже когда этот мир был не столько информационно насыщенным, фейки были всегда. И бороться с ними какими-то методами, кроме общезаконных, нет смысла. Если в судебном порядке доказано, что информация неправдива, на распространителей этой информации, на СМИ, накладывается какой-то штраф, после судебного решения, и либо приносятся извинения, либо какая-то другая компенсация, обычно, это дела о защите чести и достоинства истца. Какие-то особые методы отсутствуют, для обычного слушателя, зрителя, читателя, единственная борьба с фейками — это их собственная логика и причинно-следственные связи, когда вы понимаете, кому выгодно и какая вероятность этой информации за или против. Что касается конкретного случая по поводу заявлений Порошенко, мне, как обычному зрителю непонятно следующее: то, что канал «Рустави» мог опубликовать подобный документ, для меня это имеет смысл почему? Во-первых, безусловно, канал «Рустави» был подвергнут достаточно серьезной экзекуции, здесь, в Украине, с инициативы Порошенко, это могла быть месть. Не помню подробностей, но помню, что это было в нарушение всех правил, которые только есть. И второе. Ситуация с Порошенко. Действительно, он был невъездным в Россию когда-то, он попал в черный список, тем не менее, эта ситуация разрешилась.

Я, кроме обвинений канала «Рустави», что это фейк, не услышал, как на самом деле Порошенко разрешил тогда эту ситуацию? Ведь всем известно, что любая деятельность на территории России без согласия на то первого лица России — Путина, не ведется. Соответственно, договоренности были. Вопрос, какие? Если у «Рустави» были фейковые. То есть, на самом деле, мне кажется, что украинская власть демонстрирует свою полную неспособность, дело не в фейках, а полную свою неспособность вести внятную, честную, открытую информационную политику. Я наблюдаю огромное количество фейков, которые производятся на Банковой, и обвинять другие информационные источники в том, чем занимаешься сам, и украинское правительство в данном случае… даже не правительство, украинская власть производит такое количество неправдивой, фейковой информации, включая специально нанятый штаб, который работает — поверьте, я знаю об этом не понаслышке, — задача которых, манипулировать общественным мнением, а в реальности это называется — информационное мошенничество. То когда первое лицо государства, которое такой штаб имеет, заявляет о чужих фейках, я не очень этому доверяю, если говорить, и не очень эту информацию воспринимаю серьезно. Для начала, наведите порядок в собственном доме, а дальше боритесь с фейками честными, легальными способами. Например, объясните обществу, как тогда Порошенко, если этот документ фейковый, покажите тогда и расскажите подробно, как была разрешена ситуация, когда он входил в черный список, а потом перестал в него входить.

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Как тогда надо бороться?

— Обычно фейк рождается, когда из большого контекста событий вырывают какой-то эпизод, и вам что-то показывают. Например, эпизод вырывают и говорят: вот, господин Саакашвили нарушил закон, и из-за этого мы лишаем его гражданства. Подождите, давайте посмотрим весь процесс вместе. Он когда-то был приглашен президентом Порошенко сюда, в эту страну, и тогда почему-то этих вопросов не возникало — он был реформатором, там у него идет политическая борьба и т.д. Видите, все в контексте, тогда вы с фейками не будете бороться, когда вы держите логику. И это рождает вторую вещь — причинно-следственная связь. То есть с фейком легко бороться, когда ты понимаешь все причинно-следственные связи, и можешь сам оценить, как я сказал: фейк с президентом возник не сегодня, он возник в том году, когда президент был в черном списке. Соответственно, я сам могу попытаться разобраться, правдивый это документ или он надуманный. Или, например, фейк последнего времени, о том, что Саакашвили привез на Майдан снайперов. В чем причинно-следственная связь привозить в 2014 году Саакашвили снайперов на Майдан? Ее нет.

А как действовать представителям СМИ?

— Не размещать. Или размещать информацию, давать уровень вероятности этой информации и говорить о том, насколько она вероятна. И перепроверять информацию. Обращаться к разным источникам.

Кто должен заниматься выявлением фейков?

— В нормальной правовой стране это решается так, как я в начале сказал. Если есть лицо, страдающее от фейка, а фейк, это обычно какая-то информационная атака, то есть, направленная на кого-то, то есть судебные органы власти, в которые ты подаешь на нарушение чести и достоинства, и в суде рассматривается, и судебным решением принуждается источник этой информации к ответственности. У нас отсутствует судебная история, обратите внимание, Порошенко не подал в суд на канал, а просто ограничился заявлением своей пресс-службы. А здесь как бы мы верим на слово «Рустави», либо верим на слово его пресс-службе. А вот судебный процесс эту ситуацию уравнял бы.

А как бы это происходило в США?

— А именно так это там и происходит, как я вам говорю. Там полагаются исключительно на судебную власть. И там СМИ платят огромные неустойки, когда оказывается, не то что фейк они размещают, а некую информацию, которая нанесла ущерб, но они не могут доказать её правдивость в суде.

На самом деле, у нас реальность сильно искажена…

— Реальность — это реальность. Она не может быть искривлена, она на то и реальность. А вот информацию про эту реальность кто-то пытается искривлять или исправлять. Так вот, вы никогда не исправите реальность, если реальность у вас построена и стоит прочно и крепко. Вопрос благосостояния народа нельзя исправить… преуменьшить фейком. А вот падение, экономический кризис можно усугубить фейком.

Джинса и политреклама — это фейк?

— Нет. Я считаю, учитывая, что, к сожалению, наши СМИ раскормлены и вынуждены часто зарабатывать на проплаченных материалах, мало интересуются интересными событиями, пока за них не заплатят, особенно в эту категорию входят политики. Политик может что угодно сделать, хоть самосожжение, но напишут об этом, только если в коммерческий отдел занесут деньги. Но это не означает, что человек, который вынужден проплачивать информацию о себе, что это фейк. Это зависит от человека. Кто-то абсолютно правдивую информацию вынужден пропихивать усиленными методами. А кто-то может и за деньги. И это зависит от самих СМИ, насколько нравственность и моральные устои, нормы редакционной политики, позволяют это конкретному СМИ делать.

Напомним, политтехнолог Екатерина Одарченко считает, что законопроект о фейковой информации — большая манипуляция. А главная задача Министерства информационной политики — создать такую концепцию новой успешной страны, которую захочется поддержать и гражданам, и журналистам, а не бороться с ветряными мельницами, полагает она.