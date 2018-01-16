Соцсети: закон будет, но что есть фейк?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Скандальная история с опубликованными на днях "расписками" президента Порошенко получила неожиданное продолжение — Фракция БПП призвала принять в стране закон против недостоверной информации. Такое предложение на согласительном совете Верховной Рады озвучил глава фракции БПП Артур Герасимов. Нардеп призвал как можно скорее создать рабочую группу и разработать проект так называемого "закона о фейках".

Поддержала такую идею и первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко: "Мы видим, что Франция, США, все остальные цивилизованные страны уже нарабатывают соответствующий законопроект про борьбу с фейками, против их распространения. Я считаю, что и парламент, и журналисты, и эксперты должны присоединиться к такой рабочей группе, наработать такой законопроект и принять его максимально быстро". Однако сами украинцы такую идею восприняли весьма неоднозначно, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях.

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook