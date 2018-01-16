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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: закон будет, но что есть фейк?

    (обновлено: )40731
    Не исключено, что вскоре Украина станет самой честной страной в мире – под куполом украинского парламента замахнулись на закон по борьбе с фейками. Кто и зачем стал инициатором такого законопроекта, и как отнеслись к этим планам сами украинцы?
    Заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Скандальная история с опубликованными на днях "расписками" президента Порошенко получила неожиданное продолжение — Фракция БПП призвала принять в стране закон против недостоверной информации. Такое предложение на согласительном совете Верховной Рады озвучил глава фракции БПП Артур Герасимов. Нардеп призвал как можно скорее создать рабочую группу и разработать проект так называемого "закона о фейках".

    Поддержала такую идею и первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко: "Мы видим, что Франция, США, все остальные цивилизованные страны уже нарабатывают соответствующий законопроект про борьбу с фейками, против их распространения. Я считаю, что и парламент, и журналисты, и эксперты должны присоединиться к такой рабочей группе, наработать такой законопроект и принять его максимально быстро". Однако сами украинцы такую идею восприняли весьма неоднозначно, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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