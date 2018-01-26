Порошенко в Давосе высказался о фейковых новостях

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КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал фейковые новости частью "гибридной войны России". Об этом он заявил в Швейцарии на "Украинском завтраке", который проходит в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Важно держать курс, который держит Украина, и защитить весь мир от фейковых новостей", — сказал украинский лидер, слова которого приводит "Украинская правда".

"Фейковые новости очень хорошо координируются, они являются частью российской гибридной войны", — добавил Порошенко.

Кроме того, Порошенко говорил о начатых в Украине реформах и необходимости привлечения инвестиций. Отдельно он отметил, что принят закон о приватизации госимущества, которого, по его словам, ждали много лет.

Ранее лидер крупнейшей в Верховной Раде Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов предложил парламенту разработать законопроект о противодействии фейкам после обнародования документов, в которых утверждается, что президент Петр Порошенко ранее якобы обещал ФСБ не действовать против интересов России.