Одарченко: законопроект о фейковой информации - новая манипуляция

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украина должна последовать примеру ЕС и США, а украинский парламент должен подготовить и принять законопроект о противодействии распространению фейковой информации. Этот законопроект не будет предусматривать введение цензуры в Украине, а разработать документ должна специальная рабочая группа с участием журналистов, экспертов, представителей обществености. Об этом заявил лидер фракции БПП Артур Герасимов.

Стоит отметить, что понятие "фейк" приобрело популярность только в последние пару лет. Фейк — это слово иностранного происхождения (от английского — fake), что означает подделка, фальсификация.

Кстати, за рубежом распространению фальшивой, фейковой информации противодействуют на официальном уровне. Так, в Еврокомиссии создали экспертную группу высокого уровня, которая специализируется исключительно на борьбе с фейками и дезинформацией. А во Франции даже подготовили законопроект, который будет направлен против распространения ложной информации в периоды избирательных кампаний.

Нужен ли Украине такой закон, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала политтехнолог Екатерина Одарченко.

Екатерина Одарченко, facebook Политтехнолог Екатерина Одарченко

(текст публикуется на языке оригинала)

Інформаційний контент в Україні має моніторити Міністерство інформаційної політики, а отже, це його функції - стежити за появою та видаленням фейкової інформації та покаранням винних? Чи має бути створене ще одне відомство?

— Це взагалі така велика маніпуляція, і якщо говорити навіть про європейські інституції, вони ж говорять не про фейкові новини, вони говорять про ситуацію, яка відбулась, припустимо, на Гавайях, коли методами інформаційного впливу розповсюджуються різноманітні дані, що дестабілізують в цілому ситуацію, припустимо, як дані про начебто балістичну ракету, яка має бути на Гавайях і потрібно шукати бомбосховище. Це дуже тісно корелює з боротьбою з кіберзлочинністю у світі, тобто такими великими глобальними трендами. З приводу недобросовісних журналістів і недобросовісних видань — це є абсолютно інакша справа, яка регулюється в нерозвинених країнах судовою системою, тому що якщо певне видання не перевірило інформацію, і її розповсюдило, на це видання, на редактора або на конкретного журналіста можна подати до суду і виграти цю справу, вимагаючи або грошової компенсації, або закриття інформації і т.д. Я досить часто працюю із західною пресою, тому якщо ти готуєш певні матеріали, там потрібно дуже детально, навіть до першоджерел надавати інформацію, якщо говорити про перші видання у світі для того, аби стаття була опублікована.

Як відрізнити невірне трактування, напівправду від брехні?

— Маніпуляція або певна точка зору подачі інформації — це якраз робота спеціалістів по комунікації, тому що вони мають доводити певну точку зору, і це не є злочином. Це є певна робота і, в принципі, ЗМІ в будь-якому випадку формують громадську думку, і питання в тому, що для однієї сторони, припустимо, Адміністрації президента є негативно, а для іншої — позитивно. Якщо говорити про наклеп, то це абсолютно інакша ситуація. Я принаймні не знаю жодної справи, коли була виграна справа певною особою проти видання, і видання, припустимо, закрилось. Були випадки офіційних вибачень, навіть холдинг «1+1» вибачався через сюжети про ряд осіб, але питання в тому, що не можна прикривати певні можливості цензури, а це в Україні цілком можливо. Якщо ви пам'ятаєте, під час різноманітних процесів таких нестабільних на ряд медіахолдингів здійснювався тиск, тому що вони начебто ведуть неправильну редакційну політику. Є речі, які порушують територіальну цілісність і закликають до нацизму, до інших страшних речей. Це можна характеризувати по-одному. Всі інші речі — це класична піар-робота тієї самої БПП або Адміністрації президента, котрим потрібно пояснювати ту або інакшу інформацію. Але те, що це можна і потрібно врегульовувати додатковим законопроектом, це абсолютно не так, це велика маніпуляція, і в Україні є всі інструменти для того, аби правовим чином з цим боротись, а, по-друге, це свідома спільнота спеціалістів. Голос Столицы Украине не стоит изобретать велосипед для борьбы с фейком – политолог

Мої колеги, які працюють коректно, в них є етичний кодекс, і вони його не порушують, тому що клієнти цього вимагають, міжнародна спільнота цього вимагає, якщо ти є членом міжнародної спільноти. Якщо ти спеціаліст, скажімо, не надто добросовісний, то які етичні правила… гроші понад усе! — і це, на жаль, в Україні теж існує. Але це питання еволюції професійної і запиту, в тому числі, від клієнтів на такі кампанії недобросовісні, які, на жаль, присутні, в тому числі, на українському ринку.

Уявімо ситуацію, яка склалась на Гавайях, — це фейк, не фейк, хто за це має нести відповідальність? Можливо, це професійна необачність? Як це розрізняти, і хто це має робити?

— Якщо говорити про ситуацію на Гавайях, то там було пряме втручання в систему, це все оповіщення, яке здійснюється через мобільних операторів. Тому будь-яке втручання в систему — це є кіберзлочин, це є карний злочин, і притягається до відповідальності особа, якщо її знайшли і, відповідно, до юрисдикції, де цей злочин було вчинено. Якщо говорити про ЗМІ, тут же питання щодо фінансування ЗМІ, тому що коли ЗМІ фінансується читачем або читачем, який бачить рекламу, тобто на західний манер, тоді ЗМІ більш детально бере до уваги і формує свою редакторську політику, більш детально вивчає інформацію. Якщо ЗМІ, в Україні таких ЗМІ багато, здебільшого має прибуток і фінансування від ключових інвесторів, і не настільки зважає на аудиторію, то говорити тут про те, що редакторська політика буде виключно такою… не те, щоб прозахідною, виключно правильною, про це завчасно говорити. Бо коли ми говоримо про власників холдингів, припустимо, ми розуміємо, що холдинг пана Пінчука не буде нести якусь негативну, навіть правдиву інформацію проти пана Пінчука, так само холдинг Коломойського завжди підтримує бізнес Коломойського і часто заходить у дуже опозиційні, дуже різкі заяви з приводу представників влади, що ми спостерігали під час конфлікту Порошенка і Коломойського до того, як вони домовились. Тому це дуже комплексне питання, воно, дійсно, взаємопов'язане із глобальними трендами. Але, в першу чергу, в таких питаннях треба починати з себе і зі своєї риторики, своєї інформаційної політики, якщо говорити про Адміністрацію президента. "Экспресс" Спиридонов: закон о борьбе с фейками обернется цензурой СМИ

Хто має в Україні цим займатись? Чи потрібен такий механізм? Чи цей ринок повинен сам вийти на ці категорії?

— Якщо ми не живемо в Китаї, то це практично неможливо — впливати таким чином, як, припустимо, китайська Комуністична партія впливає на інформаційну політику Китаю. Історично. В Україні такий вплив через… хто поважає глобально Міністерство інформаційної політики, давайте будемо відвертими. Чи створили вони певну концепцію національної ідеї, чи займаються вони націотворенням, чи сформували вони таку ідею і концепцію, яку хочеться підтримати, тому що ми всі будуємо нову успішну країну. Ні, цієї концепції немає, і це головне завдання Міністерства інформаційної політики. Завдання боротьби з фейками — це, в першу чергу, власне, суди та правоохоронна система, бо це є порушення інтересів сторін, а, по-друге, це наша з вами робота, тому що якщо ми не хочемо жити за такими правилами гри, ми маємо працювати за іншими і створювати етичні кодекси, професійні кодекси, практики, навчальні курси, які навчають працювати по-іншому, обміни досвідом і т.д. Ми, припустимо, це робимо, наше професійне середовище.

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Напомним, закон об импичменте Порошенко не решит проблему коррупции, считает эксперт общественной организации «Слово и дело» Александр Москалюк. Необходимо реформировать все институты власти и повышать ответственность всех участников политической игры, а не говорить исключительно о президенте, подчеркнул он.