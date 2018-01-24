Фейковые новости от Порошенко по случаю Дня Соборности

Василий Стоякин, обозреватель

Выступая 22 января, президенту Украины (любому) трудно не наговорить глупостей. Сама дата к этому подталкивает.

Фейковое объединение двух "кочующих" ("в вагоне – Директория, под вагоном – территория") государственных образований закончилось мощным объединительным сигналом – руководство УНР отдало территорию ЗУНР полякам в обмен на помощь в борьбе против большевиков, а Украинская Галицкая армия перешла на сторону большевиков, чтобы воевать с поляками.

То, что эта дата остается праздником с претенциозным названием "День Соборности", – мощный вызов здравому смыслу. Ну и что вы будете ждать от президента расколотой страны в этот день?

Вот я призываю быть толерантными…

Как не надо ставить вопросы

Нет ничего удивительно в том, что, говоря о сотой годовщине провозглашения независимости УНР, президент уже во втором абзаце заговорил о России. В конце концов, независимость-то – от России.

Неудивительно и то, что президент предложил задуматься о причинах того, почему Прибалтика и Финляндия смогли удержать независимость, а УНР – не смогла. Правда, трудно рассчитывать, что в официальном выступлении будет найден ответ на этот сугубо исторический вопрос, тем более что простых ответов на такие вопросы не бывает… Правда, президент сказал, что "не намерен диктовать историкам видение тех давних событий".

Для начала он, ссылаясь на Ивана Лисяка-Рудницкого, утверждает, что, хотя украинская революция не достигла своей цели, она переродила украинское общество и без Четвертого Универсала не было бы Акта о независимости.

Вроде бы все так… Но все не так! Прежде всего, потому, что украинская национальная революция победила, завершившись созданием украинского государства. Более того, это государство сумело реализовать объединительную программу УНР, сформировав границы Украины, остававшиеся незыблемыми с 1954 до 2014 года. Другое дело, что сейчас не только признавать этот факт, но и лишний раз упоминать название этого государства считается идеологически неверным, поскольку украинцы сочли за благо строить свое государство не с вождями УНР и ЗУНР, а с большевиками.

Соответственно, сам вопрос сформулирован неверно – не надо путать судьбу украинского народа с судьбой Петлюры и Петрушевича (обратите внимание, что фамилия нынешнего президента тоже начинается на "П" — нет ли в этом какого-то ехидного намека Истории?).

Наследие предков

"Символично, что флаг, герб, гимн, гривню, в некоторой мере – единый стандарт литературного государственного языка, мы приняли в наследство от тех времен. Равно как и академию наук, и национальный архив, украиноязычные школы и университеты. И независимую от Москвы Украинскую Православную Поместную Церковь".

Это наследие действительно "тех времен", но никак не конкретного государственного образования. И наследие очень разнообразное.

— Флаг достался в наследие в виде биколора с "плавающими" цветами. Для УНР был скорее характерен желто-голубой.

— Большого государственного герба в современной Украине по сей день нет, и президенту стоило бы об этом напомнить.

— В качестве гимна современная Украина выбрала один из гимнов того времени, слегка отредактировав текст.

— Гривна действительно была валютой УНР, только вот в мемуарах легко найти упоминания карбованцев и трудно – гривны. А ведь она служила платежным средством аж до 1924 года…

— Говорить о "едином стандарте литературного государственного языка" в приложении к тем временам может только очень большой оптимист. Рекомендую прочитать написанный в 1923 году фельетон киевлянина Михаила Булгакова "Киев-город".

— Академия наук, архив и Днепропетровский, например, университет действительно были учреждены при Павле Скоропадском.

— Украинские школы были и до революции. Украинская же школа как массовое явление появилась только при советской власти.

— Решение о создании УАПЦ было принято на Украинском военном съезде и закреплено, потом, законом. Но это вопиющее вмешательство государства в религиозную жизнь (кстати, вот это – действительно наследство) никаких плодов не дало. Создать УАПЦ удалось только при большевиках, причем никакого отношения к мировому православию она по-прежнему не имеет (также как УПЦ-КП и УАПЦ(о), а в самой Украине является маргинальной.

Я бы добавил ряд других элементов "наследия". Вот, например, традиционный конфликт с Донбассом (тогда – в виде Донецко-Криворожской республики). Кстати, пресловутые "российские войска" Муравьева состояли, в основном, из красногвардейцев Харькова и Донбасса, которых в УНР считали своими гражданами… Или конфликт с Польшей, с которого началось (и закончилось) существование ЗУНР. Само обращение к опыту того времени программировало возвращение этих конфликтов. Но президент думать в этом направлении не пожелал.

Ubi соnсоrdia ibi victoria

"Где согласие – там победа". Это латинское выражение президент считает ответом на поставленный выше вопрос. По его мнению, если бы Грушевский, Скоропадский, Винниченко и Петлюра работали бы вместе…

Но они не работали и не могли работать вместе. Но даже если бы работали, у них бы все равно ничего не получилось, потому что они не смогли дать ответы на те вопросы, которые ставило перед ними общество. Они пытались решать задачи национальной революции, а обществу нужно было решение вопросов социальных.

Сейчас, кстати, мы оказались в том же самом положении, когда гражданам вместо новых рабочих мест предлагают безвиз, вместо пенсий – "поместную церковь", а вместо мира – "деоккупацию".

Именно поэтому победили большевики, которые предлагали решение конкретных вопросов, интересующих людей, и имели волю эти вопросы решить. Именно в этом, а не в "фейковых новостях", на которые обрушился президент, секрет успеха большевиков.

В общем, заявление президента, о том, что "мы усвоили уроки" звучит несколько самонадеянно. Мы их не только не усвоили, но и само домашнее задание подменили. О чем наглядно свидетельствует, опять таки, празднование "Дня Соборности".

Читайте также: День Соборности Украины: как празднуют Восток и Запад

Справедливости ради следует сказать, что в завершение речи он таки упомянул о том, что "социально-экономические проблемы надо решать вовремя и эффективно". Так что суть проблемы он понимает правильно, но идеология требует не решения социально-экономических проблем, а борьбы с "фейковыми новостями".

Обещания

Итак, что пообещал президент.

Во-первых, закрутить гайки так называемым "средствам массовой информации", которые распространяют российские фейковые новости, вроде того, что Петр Порошенко вошел в десятку самых богатых спикеров Давоса.

Во-вторых, "политическую борьбу внутри страны удерживать в границах европейских стандартов отношений власти и оппозиции" – "чтобы пятая колонна не подняла голову".

Как это совмещается, я не знаю. Хотя восприятие оппозиции как "пятой колонны" – тоже европейская практика. Правда – 1930-40 годов, в основном (а если говорить о родине термина "пятая колонна" – то аж до 1975 года).

В-третьих, президент не намерен распускать армию.

Тут он сделал значительное отступление – похвалил Раду и спикера за консолидацию при голосовании закона о реинтеграции Донбасса (правда и поругал, сказав, что рассчитывал на конституционное большинство…) и пообещал его подписать (отчего упал в обморок популярный блоггер Олег Пономарь, который обещал торг между Волкером и Сурковым вокруг подписания).

Отдельно президент сказал, что "ни дух, ни буква этого Закона не противоречат Минским соглашениям. (…) В отличие от России, которая ищет любой повод, чтобы их не выполнять, Украина неуклонно придерживается своих международных обязательств".

Речь дипломата, не имеющего представление о документах, на которые он ссылается. Так же убедительно выглядел Лавров, когда рассуждал о "будапештском меморандуме".

Не знаю, чем пахнет закон о реинтеграции, но буквально он отменяет Минские соглашения, декларируя, что Украина будет придерживаться только международных соглашений, подписанных и ратифицированных в установленном порядке. Минские соглашения к их числу не относятся. Чтобы было яснее, законодатели специально отменили ряд положений Минских соглашений, например, прямо запретив амнистию.

Маловероятно, чтобы Россия искала поводы не выполнять Минские соглашения, просто потому, что в них вообще не указано, что именно она должна делать.

Мне трудно сказать, относится ли выполнение Минских соглашений к международным обязательствам Украины (вообще – нет, потому что это не международный договор, но, в частности, Минские соглашения – часть резолюции Совбеза ООН), но могу сказать точно – если бы Украина последовательно их выполняла, то они были бы выполнены еще в 2015 году. Другое дело, что партнерам Киева мало капитуляции в частном вопросе, на которую пошла Москва, подписав эти соглашения.

Кстати, неспособность, а часто – и нежелание, выполнять провозглашенное – одна их характерных черт украинских политиков времен Атаманщины. Но этот урок президент пропустил мимо ушей и, соответственно, не стал делать выводы.

Закончил он этот период феерической фразой о "сапоге украинского оккупанта, которая топчет суверенную украинскую землю"… Но будем терпимы. Оговорился человек. Не первый раз. Он постоянно Россию и Украину путает.