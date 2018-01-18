Тренды в мире 18 января: "фейковые СМИ" от Трампа, ВИЧ завоевывает Украину

PAUL J. RICHARDS / AFP

РИА Новости Украина

"Олимпийская разрядка" двух Корей

Делегации КНДР и Южной Кореи совместно пройдут на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане под флагом Объединенной Кореи, об этом пишут многие зарубежные СМИ.

"Северная и Южная Корея подтвердили, что они организуют совместную женскую сборную по хоккею и будут проходить под флагом "За воссоединение" на зимних Олимпийских играх в следующем месяце, что является самым явным признаком оттепели в напряженных отношениях между двумя странами", пишет газета Guardian.

По мнению Los Angeles Times, "известие о некотором сближении резко контрастирует с недавними яростными вспышками между Пхеньяном и Вашингтоном по быстро развивающимся программам Северной Кореи по поводу ядерного оружия и баллистических ракет". Однако, как пишет New York Times, начинающая разрядка мешает продвижению стратегии Белого дома по давлению на КНДР.

"Этот последний жест единства, самый серьезный за десятилетие, может добавить Вашингтону опасений, что Пхеньян пытается добиться результата в более отдаленной повестке дня", — пишет газета.

Объявление лауреатов премии "фейковых СМИ" Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил лауреатов своей премии "фейковых СМИ", пишут многие зарубежные издания. Трамп объявил "победителей" в среду вечером по местному времени, однако сайт Республиканской партии, где был вывешен список, немедленно рухнул и не загружался. Список лауреатов опубликовал отдельно телеканал Fox News.

Как пишет Telegraph, многие пользователи сети обратили на это внимание и не преминули опубликовать насмешливые комментарии.

"Неудачное представление результатов премии Трампа стало логичным завершением идеи, которая с самого начала казалась неудачной", — пишет Washington Post. Список лауреатов возглавил обладатель Нобелевской премии по экономике и колумнист газеты New York Times Пол Кругман. "Дональд Трамп отдал телеканалу CNN четыре из своих наград, используя эту уловку, чтобы обострить свою атаку на СМИ", — пишет Telegraph. Президент США также дважды выделил New York Times, в то время как ABC и журналы Time и Newsweek упоминались по разу.

Бэннон даст показания по "делу РФ" команде Мюллера

Многие СМИ (New York Times, Washington Post, Daily Mail, Guardian, Time, Los Angeles Times, Washington Examiner и другие) пишут о том, что бывший главный советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон не будет давать показания перед большим жюри. Как стало известно, вместо этого Бэннон будет допрошен командой спецпрокурора по "делу РФ" Роберта Мюллера.

"Бэннон согласился сотрудничать с расследованием Мюллера и быть допрошенным в менее формальной обстановке в специальном офисе спецпрокурора в центральной части Вашингтона", пишет газета New York Times. Как отмечает издание, пока не ясно, почему Мюллер вызвал Бэннона повесткой и вначале не попросил его дать показания, как он поступал с другими бывшими и нынешними чиновниками Белого дома, которых допросили в последнее время.

"По мнению экспертов по юридическим вопросам, повестка может быть знаком, что расследование набирает обороты, другие же утверждают, что это может быть просто приемом ведения переговоров, чтобы заставить Бэннона быстро согласиться на допрос", отмечает издание. "Кажется, уловка удалась", пишет издание Vox. При этом многие СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Бэннон "намерен полностью сотрудничать с Мюллером" и "ответит на все вопросы". Как отмечает издание Time, пока неизвестно, когда состоится встреча Бэннона и команды Мюллера.

Apple инвестирует в американское производство

Сообщение Apple о планах инвестировать в американское производство более 350 миллиардов долларов в течение пяти лет не осталась без внимания большинства американских СМИ.

"Apple, которая подвергалась серьезной критике за производство большей части своих популярных продуктов в Китае, объявила о широкомасштабных планах, частично связанных с новым налоговым законопроектом, в том числе, по выплате 38 миллиардов долларов налогов от прибыли, полученной за рубежом", — пишет газета USA Today. New York Times отмечает, что в течение многих лет Apple заявляла, что не вернет свои иностранные доходы в США до тех пор, пока корпоративный налоговый кодекс не изменится, поскольку такой шаг будет слишком дорогостоящим.

После принятия новой налоговой реформы компании обязаны платить единовременный налог в размере 15,5% от прибыли за рубежом, хранящейся в наличных деньгах и других ликвидных активах.

"Apple привела эти изменения в качестве причины своего гигантского налогового платежа, который, по его словам, вероятно, будет самым крупным в своем роде", — пишет Wall Street Journal.

Рассадник ВИЧ в Украине

В период с 2010 по 2016 год количество ВИЧ-инфицированных в Украине, согласно данным UNAIDS, увеличилось в два раза с 120 тыс. до 240 тыс. человек, передает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В то время как процент новых заражений в 2012 году стабилизировался, позднее эпидемия снова набрала обороты, чему, очевидно, способствовала война на востоке страны. Это показывают новые генетические исследования вируса украинских пациентов, которые были проведены Татьяной Васильевой из Оксфордского университета и Гкикасом Магиоркинисом из Афинского университета", — сообщается в публикации.

Согласно исследованиям, вирус ВИЧ в больших масштабах был "экспортирован" из районов боевых действий около Луганска и Донецка на востоке страны в Киев, Одессу, а также в районы, граничащие с Польшей. Такая "транспортировка вируса" однозначно увеличилась с конца 2013 года, утверждают исследователи.

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Дегустация водки на ЧМ в России

Der Tagesspiegel дает иностранцам, желающим посетить ЧМ-2018 в РФ, ряд советов и немного описания российских традиций в повседневной жизни. Издание напоминает, что на чемпионат мира по футболу Россия ожидает свыше 600 тысяч футбольных болельщиков, поэтому только между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать 112 поездов по специально составленному расписанию. В регулярных поездах каждый, у кого есть билет на ЧМ, сможет ездить бесплатно.

"Осторожно: лежа на верхней полке, не стоит сильно ворочаться, иначе соскользнешь с узкой полки и упадешь на пол. Зато максимум две ночи — и вы уже не захотите спать нигде, кроме поезда. Покачивание и перестук колес — так-так, так-так — погружает вас в мягкий сон, а интерьер поезда переносит всех бодрствующих в какое-то иное время", — пишет Кристиан Фоорен.

Также издание приводит уроки от русских спутников. Урок первый: перед каждой рюмкой водки следует сказать тост. Второй урок: водку никогда не пьют после еды.

"Возможно, поэтому русские постоянно едят. Третий урок: водка всегда отвратительна на вкус, зато отлично действует. Четвертый урок: "Полезнее всего водка крепостью в 40%", — говорит проводник и выставляет бутылку с 38%. Шестой урок: в России водку делают только из пшеницы, никогда из картофеля. На сегодня достаточно. И когда вы, отяжелевшие и готовые уснуть, пробираетесь к купе, кто-то кричит вам вслед: "Завтра рано утром мы будет дегустировать водку!" А что же было сегодня?" — отмечается в материале.