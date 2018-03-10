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    Сергей Гайдай

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Сергей Гайдай
    Власть не способна вести грамотную информационную политику - Гайдай
    13:35 29.01.2018
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    Для манипуляции общественным мнением власть создала специальный штаб, который занимается производством фейковой информации, заявил политтехнолог.
    Сергей Гайдай
    Политтехнолог Гайдай: особенность времени, и ультраправые стали как "левые"
    17:56 09.08.2017
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    Объединение партий с националистической идеологией является логичной технологией, поскольку сегмент их избирателей очень невелик, считает политтехнолог Сергей Гайдай.
    Сергей Гайдай
    Прикосновенность Довгого. Порошенко создал второго Онищенко – Гайдай
    09:20 12.07.2017
    1352Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире "ГС" заявил, что Порошенко замахнулся на второй срок, и чтобы показать свою приверженность европейским ценностям, он решился на снятие неприкосновенности с ряда депутатов.
    Сергей Гайдай
    Порошенко метит на второй срок, но побаивается избирателя – политэксперт
    14:22 15.05.2017
    771Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко
    Политтехнолог Сергей Гайдай заявил в эфире "ГС", что Петр Порошенко не дал точного ответа о том, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2019 году, поскольку не уверен в поддержке избирателей.
    Сергей Гайдай
    Марш достоинства подтвердил существующее разочарование – Гайдай
    12:25 23.02.2017
    725Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире "ГС" заявил, что электоральная поддержка радикальных националистов – небольшая, поэтому в Раду они могут пройти, только объединившись.
    Сергей Гайдай
    Вброс нового компромата от Онищенко ждите после 20 января – Гайдай
    13:37 22.12.2016
    1333Онищенко: новая партия компромата
    Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире "ГС" спрогнозировал, что новая информация от Александра Онищенко поступит после начала работы Администрации президента США Дональда Трампа.
    Сергей Гайдай
    Из-за сделки между Порошенко и Коломойским полстраны оказалось в заложниках - Гайдай
    15:30 19.12.2016
    8227Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Политтехнолог Сергей Гайдай прокомментировал в эфире ГС решение правительства о национализации "ПриватБанка" и подчеркнул, что в итоге заложником олигархического консенсуса является население.
    ПриватБанк
    Национализация "ПриватБанка": правительство получило пустышку — эксперт
    11:43 19.12.2016
    1550Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что из "ПриватБанка" постепенно уйдет менеджмент бизнесмена Игоря Коломойского.
    Сергей Гайдай
    Гайдай: пленки Онищенко ставят под сомнение помощь США Украине
    11:38 08.12.2016
    2886Онищенко: новая партия компромата
    Политтехнолог Сергей Гайдай заявил, что обнародованная Онищенко информация негативно повлияла на имидж Украины в мире, и это может отобразиться в том числе на финансовой помощи.
    Сергей Гайдай
    Гайдай: Три года послемайданной власти – ни одного плюса
    09:53 22.11.2016
    1517Украина - буревестник революций. Годовщины
    Политтехнолог Сергей Гайдай и эксперт в сфере экономики Глеб Вышлинский в эфире "ГС" проанализировали работу разных ветвей власти в постмайданный период.
    Проведение Антикоррупционного форума в Киеве
    Политтехнолог: Саакашвили "чистый" политик, которому не нужны деньги
    12:16 24.12.2015
    543Горячие кавказские парни: Саакашвили vs Аваков
    У губернатора Одесской ОГА Михаила Саакашвили нет желания зарабатывать на украинской политике, его не волнует вопрос денег, считает политтехнолог Сергей Гайдай.
    Подсчет голосов по результатам выборов. Архивное фото
    Политтехнолог рассказал, как в Украине подкупают избирателей
    16:42 22.09.2015
    158Избирательная кампания по местным выборам
    Как отметил политтехнолог Сергей Гайдай, одна из технологий подкупа - технология "бюро добрых услуг", когда подкупают всеми доступными способами. Вторая - листовки, газеты, плакаты, рекламные щиты.
    Выборы в Украине
    Политтехнолог: в борьбе за власть экономия не работает
    15:23 22.09.2015
    67Избирательная кампания по местным выборам
    Избирательная кампания в Украине идет полным ходом: кандидаты на местные выборы принялись демонстрировать свою лояльность населению, заявил политтехнолог Сергей Гайдай.
    Выборы в Украине
    Эксперт: избирателей подкупают всеми возможными способами
    13:11 22.09.2015
    125Избирательная кампания по местным выборам
    Политтехнолог Сергей Гайдай отмечает, что кандидаты на местные выборы взялись за ремонт дорог, строительство детских площадок и раздачу продуктовых наборов.
    Подсчет голосов на выборах
    "Хочешь голосовать - заплати". Сергей Гайдай - о борьбе с подкупом избирателей
    13:04 22.09.2015
    279Избирательная кампания по местным выборам
    Кандидаты на местные выборы взялись за ремонт дорог, строительство детских площадок и раздачу продуктовых наборов. Политтехнолог Сергей Гайдай рассказал о методе, который поможет исключить прямой подкуп населения во время избирательной кампании.
    Работа блокпоста ВСУ. Архивное фото
    Украина, блокируя ДНР и ЛНР, легитимизирует их - политтехнолог
    07:51 08.07.2015
    766Переговоры по Донбассу
    Самопровозглашенные ДНР и ЛНР стремятся провести свои собственные выборы, чтобы легитимизироваться, поэтому из-за протестов Украины они от этой идеи не откажутся.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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