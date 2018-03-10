Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире "ГС" заявил, что Порошенко замахнулся на второй срок, и чтобы показать свою приверженность европейским ценностям, он решился на снятие неприкосновенности с ряда депутатов.
Политтехнолог Сергей Гайдай заявил в эфире "ГС", что Петр Порошенко не дал точного ответа о том, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2019 году, поскольку не уверен в поддержке избирателей.
Кандидаты на местные выборы взялись за ремонт дорог, строительство детских площадок и раздачу продуктовых наборов. Политтехнолог Сергей Гайдай рассказал о методе, который поможет исключить прямой подкуп населения во время избирательной кампании.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".