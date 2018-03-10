Политическая стратегия и публичная коммуникация становятся на первое место, а выполнение норм закона отходит на второй план, что является нездоровой практикой, заявила политтехнолог Екатерина Одарченко.
Пока Минфин и НБУ судятся с Коломойским за "ПриватБанк", Генпрокуратура решила изъять документы о национализации банка, случившейся в декабре прошлого года. По мнению экспертов, изъятие документов должны узаконить тайную сделку власти с Коломойским по активам "Привата".
Согласно отчету Ernst&Young, "ПриватБанк" провел реструктуризацию кредитного портфеля и перевел задолженность 170 предыдущих заемщиков на более 30 новых, которые стали должны банку более 110 млрд гривен.
По словам генпрокурора Юрия Луценко, решением хозяйственного суда по представительства Днепропетровской областной прокуратуры, 94,5% акций ОАО "Авиационная компания "Днеправиа" обязали списать в пользу государства.
Как заявил замглавы АП, будут созданы такие условия, что предприятия фактически не смогут работать - в результате будет безработица, и они придут в упадок. По его мнению, украинская сторона имеет "мощную поддержку" международного сообщества.
Процесс национализации ПриватБанка, принятия госбюджета, громкие мировые события и другие ключевые темы в эфире "ГС" проанализировали экономисты и эксперты-международники Юрий Гаврилечко, Сергей Фурса, Юлия Осмоловская и Евгений Ярошенко.
Под предлогом "гибридной войны" можно много чего "отнять и поделить". Но, как показывает опыт национализации "ПриватБанка", с торжеством социальной справедливости "национализация по-капиталистически" ничего общего не имеет.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" директор Институра зеленой экономики Вячеслав Потапенко заявил, что национализация "ПриватБанка" помогла с минимальными затратами решить те проблемы, которые возникли вокруг банка.
Согласно решению Кабмина, облигации будут выпущены со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии "ПриватБанка."
Нужно немедленно заняться инвентаризацией залоговых активов "ПриватБанка" и попытаться "выдавить" платежи назад: задача минимизировать убытки и сохранить деньги налогоплательщиков, которым "покупка" была навязана, считает экономист Олег Устенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".