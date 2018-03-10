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    национализация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило
    Жалило: национализация "ПриватБанка" имеет последствия
    13:51 16.02.2018
    324Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Если "ПриватБанк" удастся поднять до европейского уровня, то продать его одному инвестору будет сложно, отметил президент Центра антикризисных исследований.
    Алексей Кущ
    Нужно признать, что национализация "ПриватБанка" была ошибкой — Кущ
    16:39 20.12.2017
    1200Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Успешная приватизация "ПриватБанка" в ближайшее время не предвидится, в связи с судебными исками экс-акционеров финучреждения, подчеркнул советник президента ассоциации украинских банков.
    Александр Рябченко
    Ситуация с "Укртелекомом" может оказаться непростой — Рябченко
    13:13 15.12.2017
    411
    Бывший глава Фонда госимущества Александр Рябченко считает, что кассационная жалоба еще может изменить ситуацию с “Укртелекомом".
    Екатерина Одарченко
    "Рейдерство". Эксперт о действиях националистов на вертолетной площадке
    18:51 27.10.2017
    503
    Политическая стратегия и публичная коммуникация становятся на первое место, а выполнение норм закона отходит на второй план, что является нездоровой практикой, заявила политтехнолог Екатерина Одарченко.
    ПриватБанк
    Национализация "ПриватБанка": прокуратура заметает следы?
    15:30 27.10.2017
    1017Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Пока Минфин и НБУ судятся с Коломойским за "ПриватБанк", Генпрокуратура решила изъять документы о национализации банка, случившейся в декабре прошлого года. По мнению экспертов, изъятие документов должны узаконить тайную сделку власти с Коломойским по активам "Привата".
    ПриватБанк
    Возвращение "ПриватБанка" Коломойскому. Миссия (не) выполнима
    08:55 10.07.2017
    1002Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Игорь Коломойский и украинское государство находятся в стадии "странной войны", когда стороны не нападают друг на друга, но в любой момент конфликт может перейти в горячую стадию, считают эксперты.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Минфин опубликовал письмо Коломойского с просьбой национализировать "ПриватБанк"
    03:26 03.07.2017
    3850Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Срок, до которого бывшие акционеры ПАО КБ "ПриватБанк" в одностороннем порядке обязались обеспечить проведение реструктуризации кредитного портфеля банка, истек 1 июля 2017 года.
    ПриватБанк
    До национализации "ПриватБанк" перевел 110 млрд грн фиктивным компаниям - СМИ
    15:56 12.05.2017
    864Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Согласно отчету Ernst&Young, "ПриватБанк" провел реструктуризацию кредитного портфеля и перевел задолженность 170 предыдущих заемщиков на более 30 новых, которые стали должны банку более 110 млрд гривен.
    Юрий Луценко
    ГПУ: суд обязал национализировать "Днеправиа" Коломойского
    19:19 30.03.2017
    216
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, решением хозяйственного суда по представительства Днепропетровской областной прокуратуры, 94,5% акций ОАО "Авиационная компания "Днеправиа" обязали списать в пользу государства.
    Погребинский: национализация предприятий в ДНР и ЛНР – это навсегда. Видео
    Погребинский: квазинационализация предприятий в ДНР и ЛНР будет невременной 
    21:26 24.03.2017
    3079Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По словам директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, "квазинационализация" украинских предприятий в ДНР и ЛНР будет невременной.
    Константин Елисеев. Архивное фото
    АП: Киев ожидает санкций Запада из-за национализации предприятий в ДНР и ЛНР
    22:30 05.03.2017
    751Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Как заявил замглавы АП, будут созданы такие условия, что предприятия фактически не смогут работать - в результате будет безработица, и они придут в упадок. По его мнению, украинская сторона имеет "мощную поддержку" международного сообщества.
    Банкомат ПриватБанка
    Итоги недели: шок и национализация, бюджет и воровство, Рождество и теракт
    17:30 25.12.2016
    770Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Процесс национализации ПриватБанка, принятия госбюджета, громкие мировые события и другие ключевые темы в эфире "ГС" проанализировали экономисты и эксперты-международники Юрий Гаврилечко, Сергей Фурса, Юлия Осмоловская и Евгений Ярошенко.
    Расследование скандала с ПриватБанком проведут через 1-3 года – Бортник. Видео
    Расследование скандала с "ПриватБанком" проведут через 1-3 года – Бортник 
    22:51 23.12.2016
    605Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина прокомментировал решение Кабмина о национализации "ПриватБанка".
    ПриватБанк
    Минфин объявил состав нового наблюдательного совета "ПриватБанка"
    17:07 23.12.2016
    410Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    В состав наблюдательного совета "ПриватБанка" вошли Франсис Малиж, Андреа Монета, Оксана Маркарова, Артем Шевалев, Стивен Силинг, Сергей Алексеенко и Энгин Акчакоча.
    Полиция Украины
    "Финансирующие террористов" компании предлагают национализировать
    20:17 22.12.2016
    1076Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Под предлогом "гибридной войны" можно много чего "отнять и поделить". Но, как показывает опыт национализации "ПриватБанка", с торжеством социальной справедливости "национализация по-капиталистически" ничего общего не имеет.
    Неработающий банкомат ПриватБанка
    Эксперт: национализация "ПриватБанка" - бизнес-ход Коломойского и Порошенко
    21:53 19.12.2016
    16497Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" директор Институра зеленой экономики Вячеслав Потапенко заявил, что национализация "ПриватБанка" помогла с минимальными затратами решить те проблемы, которые возникли вокруг банка.
    Одно из отделений ПриватБанка в Киеве
    Минфин выпустит облигации на 116,8 млрд грн для докапитализации "ПриватБанка"
    21:25 19.12.2016
    654Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Согласно решению Кабмина, облигации будут выпущены со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии "ПриватБанка."
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Устенко: "ПриватБанк" взвалили на поникшие плечи налогоплательщиков
    19:24 19.12.2016
    1936Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Нужно немедленно заняться инвентаризацией залоговых активов "ПриватБанка" и попытаться "выдавить" платежи назад: задача минимизировать убытки и сохранить деньги налогоплательщиков, которым "покупка" была навязана, считает экономист Олег Устенко.
    Руслан Бортник
    Бортник: "ПриватБанк" должен стать предметом антикоррупционного расследования
    18:38 19.12.2016
    683Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Политолог Руслан Бортник в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что нужно провести расследование по государственному рефинансированию "ПриватБанка".
    Клиенты ПриватБанка пытаются снять деньги.
    Новый менеджмент "ПриватБанка" начнет работу со среды
    18:24 19.12.2016
    910Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По информации члена совета Национального банка Тимофея Милованова, сейчас в "ПриватБанке" работает транзитная временная администрация и со среды там должен быть новый менеджмент.
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    Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило
    Жалило: национализация "ПриватБанка" имеет последствия
    13:51 16.02.2018
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    Если "ПриватБанк" удастся поднять до европейского уровня, то продать его одному инвестору будет сложно, отметил президент Центра антикризисных исследований.
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