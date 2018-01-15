Спиридонов: закон о борьбе с фейками обернется цензурой СМИ

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Лидер крупнейшей в Верховной Раде Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов предложил парламенту разработать законопроект о противодействии фейкам (фальшивым новостям) после обнародования документов, в которых утверждается, что президент Петр Порошенко ранее якобы обещал ФСБ не действовать против интересов России.

"Я призываю разработать и принять законопроект о противодействии фейкам. Мы сейчас должны создать рабочую группу по наработке этого закона, после принять его в парламенте", — сказал Герасимов в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник, комментируя обнародованные СМИ документы.

Борьба с неугодными

Эти инициатива, скорее всего, связана с последним информационным скандалом вокруг Порошенко, его заявлениями, "письмами" в ФСБ, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

"Тут нужно отличать два момента. Первое — целенаправленный фейк, когда СМИ раскручивает какую-либо заведомо неправдивую информацию. Либо второе: любое информационное агентство в день подает около 100 новостей, и технически оно просто не может 100 новостей проверить под микроскопом. Если будет стоять задача каждую новость проверять под микроскопом, то работа агентства станет. Оно какую-то проверку может проводить, если журналисту кажется, что здесь похоже на фейк, но все проверить практически невозможно", — подчеркивает политолог.

Поэтому, продолжает он, если будет принято законодательство для борьбы с фейками, наказание — лишение лицензии, в случае с интернет-сайтом речь может идти о блокировке или даже об уголовном наказании, "то разумеется, скорее всего, это будет использоваться для борьбы с неугодными СМИ".

Включение самоцензуры

Теоретически, инициатива может быть логичной — боремся с фейками, но на практике, учитывая то, что мы видим в Украине, вполне очевидно, что будет борьба с неугодными СМИ, считает Спиридонов.

"Уже сейчас она происходит, когда речь идет о "письмах Порошенко" в ФСБ: пресс-служба Порошенко потребовала извинений от телеканала NewsOne и "Украинской правды". "Украинская правда" перед ними извинилась и покаялась, сказали, что журналиста, котороый сидел на ленте новостей в тот момент, отстранили. А относительно NewsOne вообще интересная ситуация: канал в общем-то даже не освещал это "обращение Порошенко к ФСБ", но NewsOne все равно заставляют извиняться. В итоге получается, что действительно под видом борьбы с фейками есть определенная попытка сделать цензуру в СМИ", — рассказал эксперт.

Но самое страшное, многие СМИ под влиянием этой цензуры, влиянием давления начинают заниматься самоцензурой, добавляет политолог.

"То есть напрямую никто не запрещал поднимать вопросы, связанные с Порошенко, но фактически в СМИ знали, что как бы чего не случилось, лучше не поднимать эти вопросы и буквально несколько СМИ начали анализировать эту тему", — отметил эксперт.

Закручивание гаек — пока не сорвет

В целом инициативу о борьбе с фейками Спиридонов называет попыткой закрутить гайки — "которые, к сожалению, уже и так достаточно сильно закручены".

"Потому что любое украинское СМИ знает, что если критиковать власть, то будете и "агентами Кремля", и военная прокуратура может прийти — как в случае с "Вестями", и обыск у вас может быть, как в «Стране», и блокировать вас могут, как NewsOne. Поэтому любое СМИ уже сейчас знает, что лучше не высовываться…. Очевидно, это попытка закрутить гайки еще больше, но если их слишком сильно закручивать, то в какой-то момент резьба слетает", — заявил политолог.

Напомним, ранее в СМИ были опубликованы копии обращений, якобы написанных Порошенко в 2007 году в ФСБ России после отказа в пересечении границы. Составитель первого документа пишет, что он один из основателей в то время правящей "Партии регионов" и занимается привлечением крупных инвестиций "в интересах России". Второй документ от имени Порошенко содержит обязательство во время пребывания в России соблюдать ее законы и "не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России". Кроме того, из заявлений следовало, что родители жены старшего сына Порошенко живут в Петербурге.

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Администрация Порошенко назвала эти документы подделкой и призвала СМИ "не распространять ложную информацию". Позднее "Украинская правда" извинилась перед читателями за новость о "письмах Порошенко к ФСБ".