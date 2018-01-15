"Письма" ФСБ. Нардеп заподозрил Порошенко в госизмене

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Виталий Куприй намерен в понедельник, 15 января, направить запрос в Службу безопасности Украины по факту "государственной измены" президента Украины Петра Порошенко и обнародовать ответ в феврале.

"Я считаю, что общество должно ясно знать об идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить, насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

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При этом Куприй заявил о необходимости выяснить, в каких отношениях состоял старший сын Порошенко Алексей со своей женой Юлией до 2007 года. По его мнению, если молодые люди были знакомы, то это является доказательством подлинности записки Порошенко.

Виталий Куприй/Facebook, 14 января 2018

Накануне в СМИ были опубликованы копии обращений, якобы написанных Порошенко в 2007 году в ФСБ России после отказа в пересечении границы. Составитель первого документа пишет, что он один из основателей Партии регионов и занимается привлечением крупных инвестиций "в интересах России". Второй документ от имени Порошенко содержит обязательство во время пребывания в России соблюдать ее законы и "не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России". Кроме того, из заявлений следовало, что родители жены старшего сына Порошенко живут в Петербурге.

Администрация украинского президента назвала подделкой указанные документы, отметив, что Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у него в 2007 году не было жены.

Сам Алексей Порошенко заявил, что познакомился с будущей супругой в 2011 году во время обучения во Франции. При этом СМИ ранее сообщали, что будущая жена Порошенко-младшего и ее родители жили в Санкт-Петербурге.