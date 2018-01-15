"Письма" ФСБ. Нардеп заподозрил Порошенко в госизмене

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Виталий Куприй намерен в понедельник, 15 января, направить запрос в Службу безопасности Украины по факту "государственной измены" президента Украины Петра Порошенко и обнародовать ответ в феврале.
"Я считаю, что общество должно ясно знать об идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить, насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты", — написал нардеп на своей странице в Facebook.
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При этом Куприй заявил о необходимости выяснить, в каких отношениях состоял старший сын Порошенко Алексей со своей женой Юлией до 2007 года. По его мнению, если молодые люди были знакомы, то это является доказательством подлинности записки Порошенко.
Накануне в СМИ были опубликованы копии обращений, якобы написанных Порошенко в 2007 году в ФСБ России после отказа в пересечении границы. Составитель первого документа пишет, что он один из основателей Партии регионов и занимается привлечением крупных инвестиций "в интересах России". Второй документ от имени Порошенко содержит обязательство во время пребывания в России соблюдать ее законы и "не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России". Кроме того, из заявлений следовало, что родители жены старшего сына Порошенко живут в Петербурге.
Администрация украинского президента назвала подделкой указанные документы, отметив, что Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у него в 2007 году не было жены.
Сам Алексей Порошенко заявил, что познакомился с будущей супругой в 2011 году во время обучения во Франции. При этом СМИ ранее сообщали, что будущая жена Порошенко-младшего и ее родители жили в Санкт-Петербурге.