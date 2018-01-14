Сын Порошенко прокомментировал "письма" отца в ФСБ

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Сын президента Украины, депутат Верховной Рады Алексей Порошенко прокомментировал обнародование писем, якобы написанных Петром Порошенко в Федеральную службу безопасности РФ в 2007 году.

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"Сегодня был повод еще раз вспомнить самые приятные моменты в жизни. Как все началось, когда впервые увидел свою будущую жену на лекции "Strategy, Structure and Incentives" во время обучения на программе MBA в INSEAD в 2011 году. И все незабываемые эмоции и чувства после того: первое свидание, предложение жениться и, собственно, сама свадьба. Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя хотя бы на четыре года раньше, потому что каждый день с тобой – это счастье", – написал сын главы государства.

Алексей Порошенко/Facebook, 14 января 2018

Накануне в СМИ были опубликованы копии обращений, якобы написанных Порошенко в 2007 году в ФСБ России после отказа в пересечении границы. Составитель первого документа пишет, что он один из основателей Партии регионов и занимается привлечением крупных инвестиций "в интересах России". Второй документ от имени Порошенко содержит обязательство во время пребывания в России соблюдать ее законы и "не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России". Кроме того, из заявлений следовало, что родители жены старшего сына Порошенко живут в Петербурге.

Администрация украинского президента назвала подделкой указанные документы, отметив, что Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у него в 2007 году не было жены.