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    Политика

    Сын Порошенко прокомментировал "письма" отца в ФСБ

    (обновлено: )111413
    По словам сына главы государства Алексея Порошенко, в 2007 году он не был знаком со своей будущей женой, хотя жалеет, что не встретил ее на четыре года раньше.
    Народный депутат Алексей Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Сын президента Украины, депутат Верховной Рады Алексей Порошенко прокомментировал обнародование писем, якобы написанных Петром Порошенко в Федеральную службу безопасности РФ в 2007 году.

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    "Сегодня был повод еще раз вспомнить самые приятные моменты в жизни. Как все началось, когда впервые увидел свою будущую жену на лекции "Strategy, Structure and Incentives" во время обучения на программе MBA в INSEAD в 2011 году. И все незабываемые эмоции и чувства после того: первое свидание, предложение жениться и, собственно, сама свадьба. Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя хотя бы на четыре года раньше, потому что каждый день с тобой – это счастье", – написал сын главы государства.

    Алексей Порошенко/Facebook, 14 января 2018

    Накануне в СМИ были опубликованы копии обращений, якобы написанных Порошенко в 2007 году в ФСБ России после отказа в пересечении границы. Составитель первого документа пишет, что он один из основателей Партии регионов и занимается привлечением крупных инвестиций "в интересах России". Второй документ от имени Порошенко содержит обязательство во время пребывания в России соблюдать ее законы и "не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России". Кроме того, из заявлений следовало, что родители жены старшего сына Порошенко живут в Петербурге.

    Администрация украинского президента назвала подделкой указанные документы, отметив, что Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у него в 2007 году не было жены.

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